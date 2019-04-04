MHP Kars merkezinde seçimlerin yenilenmesini istedi

Dilekçede ayrıca, 2018-2019 akademik yılında Kafkas Üniversitesi'nden mezun olan çok sayıda seçmenin Kars'tan temelli olarak ayrılmalarına ve öğrenciliklerinin bitmesine rağmen oy kullanabilmek için ikametgahlarını taşımadıkları seçim günü otobüs, uçak ve şahsi araçlarla Kars'a gelip oy verdikleri bununla ilgili de gerekli inceleme yapılmadığı, önlemlerin alınmadığı belirtildi.

Merkez ilçe belediye başkanlığı seçimlerinin iptali ve yeniden seçim yapılması talebinde bulunulan dilekçede, "Cezaevinde hükümlü olan seçmen olmayan vatandaşlara oy kullandırılmıştır. Askeri er ve erbaşa oy kullandırılmıştır. Sandık kurulunda üye olanlar hem görevli oldukları sandıklarda hem de seçmen kaydının olduğu sandıklarda yasaklı olmasına rağmen oy kullanmıştır. Tam kanunsuzluk nedeniyle Kars merkez ilçe belediye başkanlığı seçimlerinin iptalini ve yeniden seçim yapılmasını talep ederiz. "

