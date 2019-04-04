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MHP Kars yerel seçimlerinin iptalini istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 18:44 | Son Güncelleme

MHP Kars İl Başkanlığı, 31 Mart yerel seçimlerinin Kars’ta iptal edilmesi için İl Seçim Kurulu’na itiraz etti.MHP Kars Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy tarafından İl Seçim Kurulu’na verilen itiraz dilekçesinde aşağıda belirtilen gerekçelerle Kars’ta seçimin iptal edilmesi ve yeniden seçim yapılmasını istedi.MHP Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy tarafından İl Seçim Kurulu’na verilen dilekçede şu ifadelere yer verildi:“31 Mart tarihinde Bülbül Mahallesi’nde kurulan 1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028 numaralı sandıklar, Halit Paşa Mahalllesi’nde kurulan 1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055 numaralı sandıklar, Aydınlıkevler Mahallesi’nde 1008-1009-1010-1011-1012-1013 ve Sukapı Mahallesi’nde 1106 numaralı sandıkta sandık kurulu başkan ve üyeleri seçmenler terör örgütü militanları baskısında oy kullanmıştır.

MHP Kars İl Başkanlığı, 31 Mart yerel seçimlerinin Kars’ta iptal edilmesi için İl Seçim Kurulu’na itiraz etti.
MHP Kars Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy tarafından İl Seçim Kurulu’na verilen itiraz dilekçesinde aşağıda belirtilen gerekçelerle Kars’ta seçimin iptal edilmesi ve yeniden seçim yapılmasını istedi.
MHP Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy tarafından İl Seçim Kurulu’na verilen dilekçede şu ifadelere yer verildi:
“31 Mart tarihinde Bülbül Mahallesi’nde kurulan 1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028 numaralı sandıklar, Halit Paşa Mahalllesi’nde kurulan 1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055 numaralı sandıklar, Aydınlıkevler Mahallesi’nde 1008-1009-1010-1011-1012-1013 ve Sukapı Mahallesi’nde 1106 numaralı sandıkta sandık kurulu başkan ve üyeleri seçmenler terör örgütü militanları baskısında oy kullanmıştır. Seçmenin gerçek iradesinin sandığa yansımamasına neden olmuştur. 2018-209 Akademik yılında Kafkas Üniversitesi’nden mezun olan çok sayıda ve seçimin kaderini etkileyecek sayıda seçmenin Kars ilinden temelli olarak ayrılmaları ve öğrencilikleri bitmesine rağmen sırf oy kullanabilmek için ikametgahlarını taşıtmamışlar ve seçim günü otobüsler, uçaklar ve şahsi araçları ile Kars’a gelip oy kullanıp ardından geri dönmüşlerdir. Gerekli inceleme ve önlemler alınmamıştır. Cezaevinde hükümlü olan seçmen olmayan vatandaşlara oy kullandırılmıştır. Askeri er ve erbaşa oy kullandırılmıştır. Sandık kurulunda üye olanlar hem görevli oldukları sandıklarda hem de seçmen kaydının olduğu sandıklarda yasaklı olmasına rağmen oy kullanmıştır.”

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