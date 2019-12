MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Cumhur İttifakının her zerresine uyduklarını belirterek, bundan sonrada uymaya devam edeceklerini söyledi. Aydın, ilçe teşkilatlarında bazı değişiklikler yaptıklarını ve bundan sonra kapısı kapalı ilçe teşkilatının artık olmayacağını kaydetti. 39 binde olan oylarını 85 bine çıkarttıklarına dikkat çeken Başkan Aydın, kendilerine 31 Mart’ta destek veren veya vermeyen herkese teşekkür etti. Hasta sevklerine de dikkat çeken Başkan Aydın, Kastamonu’nun yarısının Karabük’te tedavi gördüğünü ileri sürerek, ayrıca milletvekillerinin ilçe ziyaretlerinde Belediye Başkanlarını ziyaret etmemelerine sitemde bulundu. MHP Kastamonu İl Başkanlığının İl Divan Toplantısında konuşan MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, “MHP İl Başkanlığı ve ilçe teşkilatları olarak; şunu baştan ifade etmek istiyorum, bunu söylediğimiz zaman bazen yanlış anlaşılıyor ama gerçek bu; MHP, Kastamonu’nun nüfus anlamında yüzde 73,8’ini yönetiyor. Bunu herkesin bilmesini, anlamasını istiyoruz. Bizler bunun da sorumluluğun farkındayız” dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sağlık dileklerini ileten Yüksel Aydın, “Bütün dualarımız kendileriyle, geçirdiği bir rahatsızlıktan dolayı Türk kamuoyunda yaşananları her birimiz biliyoruz. Genel başkanımızın rahatsızlığı üzerinden farklı değerlendirme yapanların, bugün düştükleri nokta ortadadır. Kendilerini 3 gün önce görme fırsatımız oldu, sağlığı gayet yerinde” diye konuştu.

“Cumhur İttifakı’nın her zerresine uyacağız”

AK Parti ile Cumhur İttifakı’nın kurulduğu günden bu yana Türk Milleti’nin her sıkıntısı karşısında duvar olduğuna dikkati çeken Başkan Aydın, “Son yıllarda, sayın genel başkanımız ‘beka sorunu var’ dediği zaman, buna farklı anlamlar yüklediler ama geldiğimiz noktada, her konuda olduğu gibi bu konuda da Türk Milleti, Milliyetçi Ülkücü Hareket’in liderinin ne kadar haklı olduğunu ortaya koymuştur. Dolayısıyla Cumhur İttifakı üzerinden hiçbir spekülasyona boyun eğmeyeceğiz. Biz, liderimizin talimatları doğrultusunda, Cumhur İttifakı’nın her zerresine uyuyoruz, uymaya devam edeceğiz. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanı’nın da açıklaması bu yöndedir. ‘Cumhur İttifakı’nı kimsenin parçalamasına izin vermeyeceğiz’ ifadesi; Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. Bulunduğumuz ilde şartlar ne olursa olsun; biz, Milliyetçi Ülkücü Hareket’in liderinin talimatları doğrultusunda hareket edeceğiz. Muhataplarımız buna uysun veya uymasın; biz, her türlü şartlar altında Cumhur İttifakı’nın her zerresine uyacağız” dedi.