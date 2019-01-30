MHP Kastamonu İl Başkanlığı, Muhtarlar ile bir araya geldi

Muhtarlarla bir araya gelen MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, her konuda muhtarların yanında olacaklarını söyledi. 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam eden MHP Kastamonu İl Başkanlığı, düzenlediği toplantıda merkez mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda muhtarlara seslenen MHP İl Başkanı Yüksel Aydın, muhtarlarını bulundukları yerlerde devlet temsilcileri olduklarını ifade etti. Yüksel Aydın, “Şimdi Cumhur İttifakı var. Yine burada da bakın özellikle bunu da iyi algılamanızı istiyorum. Milliyetçi- Ülkücü Hareket bir daha bedel Türk Devleti, Türk Milleti adına Milliyetçi Hareket Partisinin Lideri. Zaman zaman kendi içimizde de var. Operasyonlar hiç bitmiyor ki Milliyetçi Hareket Partisine. Neymiş baston olmuşuz da, değnek olmuşuz. Arkasına takılmışız. Neyin arkası, neyin bastonu. Neyin değneği canım kardeşim? Devlet gidiyor, devlet. Türk Devleti ayaklarımızın altından kayıp gittikten sonra bütün belediye başkanları sizin olsa ne olur? Olmasa ne olur? Dolayısıyla Milliyetçi Ülkücü Hareketin anlayışı bu anlayışımız bu. Bunu yanlış anlayanlara anlatmaya devam edeceğiz. Türk Devleti 15 Temmuz’dan sonra yeniden yapılanıyor. Çünkü devleti, öyle bir sarmışlar ki FETÖ bitmedi ha. Bitti falan zannetmeyin. Genel Başkanımız dünkü grup toplantısında ifade etti. 1 Nisan’ı bekliyor bunlar. Sarı yelekli hikayeleri var ya ona özenenler var Türkiye’de. Genel Başkanımızın Zillet İttifak dediği ittifak. Dolayısıyla sizlere çok iş düşüyor. Siz bu devletin temsilcilerisiniz bulunduğunuz noktada. Tüm muhtarlar adına Sayın Cumhurbaşkanına da çok teşekkür ediyorum ben. Sizleri daha yetkilendirdiği daha kıymetlendirdiği için. Çünkü sizler çok önemlisiniz” dedi.

“Her konuda yanınızda olacağım değerli muhtarlar”

Her konuda muhtarların yanlarında olacaklarını ifade eden İl Başkanı Yüksel Aydın, “Siyasi parti ayrımı göstermeksizin yani buraya gelen muhtarlar şimdi ülkücü oldu? Yok böyle bir şey herkesin gönlünde bir aslan yatıyor. Böyle bir tarzımızda yok. Ne verirseniz Allah bereket versin. Artık bizi değerlendirirken çok cimri davranıyorsunuz. Yani bizi bir yere koymuşsunuz yüzde 10-15 gibi böyle Allah aşkına ya biraz daha dönün bizden tarafı ne olacak ki yani gene siz bilirsiniz de sizden istirhamım şu yalnız: bazen söylüyorum ya kraldan fazla kralcılık diye gerek yok. Siz köyünüzde yani beni de desteklemeye aleni bir şekilde böyle bir şey yapmayın doğru olmuyor. İstisnai haller yaşanıyor. Siz ortada durun siz devletsiniz. Devletin temsilcisisiniz. Bizde sizin emrinizdeyiz. Yani kim nereye verecekse veriyor. Zorlamayın vatandaşı. Karşılıklı bu şekilde davranalım. Bu konuda da istirham ediyorum” şeklinde konuştu.

“25-30 katlı binalarla bizim ne işimiz var Kastamonu’da”

Kastamonu’da yapılan yüksek katlı binaların yapılmasını eleştiren Yüksel Aydın, “Dedik ki biz yanlış yaptınız kardeşim bu çok katlı bina işini yanlış yanlış. 25-30 katlı binalarla bizim ne işimiz var Kastamonu’da ya. Bu güzelim bu tarihi şehri. Vatandaş işte 5 daire, 10 daire sahibi oldu. Oldu mu şimdi vatandaş daire sahibi? Elindeki gitti. Arsa gitti. Güzelim iki katlı evi vardı o gitti. Alan sıkıntıda satan sıkıntıda müteahhit yürüdü gitti. Peki oldu mu bir evi beş daire olacak vatandaşın olmadı. Ya vatandaşı böyle yönlendirirseniz vatandaş tabi onu talep edecek. Buna ihtiyacımız yoktu. Bizim arsa üretme gibi bir problemimiz yok ki. Ben mi yanlış biliyorum. Kastamonu’da 5 bin, 10 bin kişi istihdam eden yeni değil üretime dönük bir yer mi var? Yani bu kadar konutu biz niye ürettik Allah aşkına Tosya yolu meydan da o güzelim Kuzeykent Meydan da aynı Suriye gibi oldu şimdi binalar yarım kaldı delik deşik camları yok. Görüntüye bir bakın siluete bir bakın. Şimdi biz böyle söyleyince de beyefendiler alınıyor. Sizin meclis üyeleriniz de imza attı buna. Attı mı e atmış. Yanlış yapmış onlara da söyledim. Yanlış yapmışsınız doğru değil bu davranışınız dedim. E ondan sonra bizim arkadaşlar yarın basına açıklamasını verecek” ifadelerini kullandı.

