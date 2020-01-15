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  4. MHP, Kaynaşlı Belediye Başkanı Şahin'in istifasını istedi

MHP, Kaynaşlı Belediye Başkanı Şahin'in istifasını istedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.01.2020 11:04 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz: - "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in talimatlarıyla Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, belediye başkanları listemizden düşürülmüştür"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılmaya hak kazanması sonrasında sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Birol Şahin'in istifası istendi.

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, sosyal medya hesabından partisinin kararına ilişkin paylaşımda bulundu.

Durmaz, "Milletçe haklı gururumuz olan Filenin Sultanları halkında, yapmış olduğu çirkin paylaşımı nedeniyle; Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in talimatlarıyla, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, belediye başkanları listemizden düşürülmüştür." ifadesini kullandı.

Bu arada, Şahin'in istifasının istendiği ve en kısa sürede işleme konulacağı da öğrenildi.

Kaynaşlı Belediye Başkanı Şahin'in, A Milli Kadın Voleybol Takımının Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılmaya hak kazanması sonrasında yaptığı sosyal medya paylaşımı tepkilere neden olmuştu.

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