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MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok trafik kazası geçirdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.11.2019 22:45 | Son Güncelleme

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok trafik kazası geçirdi

KAYSERİ (AA) - MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif şekilde yaralandı.

Tok'un kulladığı 38 SE 064 plakalı otomobil, Komando Caddesi'nde, karşı yönden gelen Hakan Tuncer yönetimindeki 38 AYY 796 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada hafif şekilde yaralanan Tok ve Tuncer, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Serkan Tok ve Hakan Tuncer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, caddede kaza nedeniyle bir süre kontrollü şekilde sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Kayseri MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok

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