MHP Kayseri Milletvekilleri İsmail Özdemir ve Baki Ersoy maaşlarını Hazine'ye bağışladı

MHP Kayseri Milletvekilleri İsmail Özdemir ve Baki Ersoy, milletvekili maaşlarını devlete geri verdi. Baki Ersoy, “Büyük Türk Milletine can feda olsun” dedi.
Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da, iPhone telefonunu satıp yerine Samsung marka telefon aldı. MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz ise iPhone marka telefonu ayağının altında ezerek kırdı.
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