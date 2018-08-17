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MHP Kayseri Milletvekilleri İsmail Özdemir ve Baki Ersoy maaşlarını Hazine'ye bağışladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 14:33 | Son Güncelleme

ABD'nin Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırıları sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla vatandaşlar dövizlerini Türk lirasına çevirirken, MHP'li 2 vekil, Kayseri Milletvekilleri İsmail Özdemir ve Baki Ersoy birer aylık maaşlarını hazineye bağışladı.

MHP Kayseri Milletvekilleri İsmail Özdemir ve Baki Ersoy maaşlarını Hazine'ye bağışladı

MHP Kayseri Milletvekilleri İsmail Özdemir ve Baki Ersoy, milletvekili maaşlarını devlete geri verdi. Baki Ersoy, “Büyük Türk Milletine can feda olsun” dedi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da, iPhone telefonunu satıp yerine Samsung marka telefon aldı. MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz ise iPhone marka telefonu ayağının altında ezerek kırdı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
helal olsun bu davranışınız diğer vekillerimize örnek olur herşey TÜRKİYE için başka yok
BENCE BİLALE VERİN GEMİCİK ALSIN.
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