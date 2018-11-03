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MHP Kilis İl Başkanlığının yeni hizmet binası açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 13:40 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: - "Milliyetçi Hareket Partisi adına Kilis'in geleceğine hükmedecek değerli arkadaşlarımızla birlikte yola çıkacağımızı peşinen ifade etmek isterim"

KİLİS (AA) - MHP Kilis İl Başkanlığının yeni hizmet binası törenle açıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, açılışta yaptığı konuşmada, uzun yıllardan sonra Kilis'e gelmekten dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Kilis'te parti çalışmalarını daha iyi koşullarda yapabilmek için donanımlı bir binaya kavuşmanın sevincini yaşadıklarını dile getiren Yalçın, partililerle bir araya gelerek, yerel seçimler öncesinde Kilis'te neler yapılabileceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunacaklarını kaydetti.

Kilis'e yeni bir soluğun gelmesini istediklerini belirten Yalçın, "Milliyetçi Hareket Partisi adına Kilis'in geleceğine hükmedecek değerli arkadaşlarımızla birlikte yola çıkacağımızı peşinen ifade etmek isterim." dedi.

İlde halkın karşısına çok değerli belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri çıkarmak istediklerini vurgulayan Yalçın, ''Size çok değerli adayları takdim etmek suretiyle oyunuza talip olacağız, sonra da Kilis halkına hizmet edeceğiz. İnşallah buradaki açılış bunun başlangıcı olur." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
il başkanlığı Kilis MHP Semih Yalçın

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