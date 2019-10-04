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"MHP, komisyonda dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.10.2019 12:50 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: - "MHP, komisyonda dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanacak ve konunun genel kurula gelmesini isteyecektir" - "MHP, çoğunluğu terör suçlarından ötürü düzenlenen fezlekelerin bir an önce bağımsız yargıya intikali ve suçlulardan hukuk önünde hesap sorulabilmesi için üzerine düşeni bu defa da büyük bir hassasiyetle yapacaktır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Hükümet Tezkereleriyle ilgili, MHP'nin komisyonda dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanacağını bildirdi.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklama ile bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Hükümet Tezkerelerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) ulaştığını ifade etti.

Söz konusu tezkerelerin, öncelikle TBMM Anayasa ve Adalet komisyonlarının oluşturacağı karma komisyonda görüşüleceğini ve genel kurul gündemine gelip gelmeyeceğinin karara bağlanacağını vurgulayan Yalçın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının arkasına saklandığı kanaatinin oluşmaması ve hukukun üstünlüğü ilkesinin ruhuna uygun tavır alınması bakımından MHP, komisyonda dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanacak ve konunun genel kurula gelmesini isteyecektir."

Açıklamasında, MHP'nin bu konuda daima şeffaf ve yapıcı bir tutum sergilediğine dikkati çeken Yalçın, "MHP, çoğunluğu terör suçlarından ötürü düzenlenen fezlekelerin bir an önce bağımsız yargıya intikali ve suçlulardan hukuk önünde hesap sorulabilmesi için üzerine düşeni bu defa da büyük bir hassasiyetle yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Yalçın, açıklamasında ayrıca "TBMM'nin yürütme karşısında etkinliğinin azaldığı iddialarının gündemde tutulmaya çalışıldığı bir atmosferde, yasama erkinin müessiriyetinin gösterilmesi ve yargı erkinin bağımsızlığına katkıda bulunulması önem taşımaktadır." değerlendirmesine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın

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