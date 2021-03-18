MHP kurultayı başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini bir kez daha vurgulayan Devlet Bahçeli, "2023 Cumhurbaşkanı adayımız bellidir; O muhterem isim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

24 yıldır genel başkanlık görevini yürüten Bahçeli, "CHP, 5. kol faaliyetidir. İyi Parti, siparişle kurulan uzaktan kumandayla kontrol edilen melanet bir projedir" diye konuştu.

Tek genel başkan adayı olarak katıldığı kurultayda konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli bir kez daha HDP'nin kapatılması gerektiğini söyledi.

Olağan Büyük Kurultayı, “Kazanan Türkiye olacak” sloganıyla Ankara'da başladı. Parti yönetiminin Bahçeli dışında kısmen değişeceği kurultaya sadece AKP davetli.MHP’nin 13.Olağan Büyük Kurultayı “İstiklal için birlik, istikbal için dirlik. Kazanan Türkiye olacak” sloganlarıyla Ankara’da başladı.

Kurultayda Bahçeli dışında parti yönetiminde yüzde 40’a yakın değişim bekleniyor.

Pandemi dikkate alınarak hafta içi yapılması uygun görülen kurultayda 75 üyeli Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu üyeliği için seçim yapılacak. Bahçeli’nin 9.kez genel başkanlığa seçileceği kurultaya meclisin üç muhalif partisi CHP, İyi Parti ve HDP’ye davet edilmedi. Kurultaya AKP’den Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, parti sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki ve Jülide Sarıeroğlu’ndan oluşan üst düzey bir heyet katılıyor.

Bahçeli'nin "en rahat kurultayı” olacağını belirten MHP kurmayları, MHP’nin muhalifleri Meral Akşener, Koray Aydın, Ümit Özdağ gibi isimlerin partiden ayrılmasından sonra Bahçeli’nin hem parti içinde hem de MHP tabanında “gücünü pekiştirdiğini” belirtiyor.

Bahçeli'nin çok büyük değişim istemediğini ancak Merkez Yönetim Kurulu’nda yüzde 40’a varan bir yeniliğe gitmekten yana olduğunu anlatan parti kaynakları, kurultay sonrasında Merkez Yönetim Kurulu arasından seçilecek olan Başkanlık Divanı’nda da kısmi değişim yaşanabileceğini anlatıyor.