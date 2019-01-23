MHP'li aday Tuncay Kılıç: HDP'liler de bize oy verecek

Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediye başkanlığına aday gösterilen MHP'li Tuncay Kılıç, partisinin ilçe başkanlığında birtakım açıklamalarda bulundu. Partisinin HDP'den oy alacağını savunan Kılıç, sözlerine "Yani bize güvenen bizim adaletimize inan her kardeşimiz bizimle beraber olacak. Çünkü biz Cenabı Allah'ın yarattığı köpeklerden kedilerden dua alıyoruz" diye devam etti.

Kılıç'ın açıklamaları şöyle:

"Beraber olacağız. Bu ittifakın devam edeceğine inanıyorum Tuncay Kılıç olarak. Biz artık ayrılamayız. Biz bu vatanı çok seven iki partiyiz. Ve bütün partilerin oylarına talibiz. CHP'ye düşman, kızgın, liderlerine kızgın insanlar bizimle beraber olacak. HDP'dekiler bizimle beraber olacak, bize oy verecekler göreceksiniz. Yani bize güvenen bizim adaletimize inan her kardeşimiz bizimle beraber olacak. Çünkü biz Cenabı Allah'ın yarattığı köpeklerden, kedilerden dua alıyoruz."

