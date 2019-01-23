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MHP'li aday Tuncay Kılıç: HDP'liler de bize oy verecek

SEÇİM HABERLERİ  | 23.01.2019 08:17 | Son Güncelleme

MHP Edremit Belediye Başkan adayı Tuncay Kılıç, Edremit İlçe Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada HDP'lilerin de kendilerine oy vereceğini belirterek "Çünkü biz Cenabı Allah’ın yarattığı köpeklerden kedilerden dua alıyoruz" dedi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediye başkanlığına aday gösterilen MHP'li Tuncay Kılıç, partisinin ilçe başkanlığında birtakım açıklamalarda bulundu. Partisinin HDP'den oy alacağını savunan Kılıç, sözlerine "Yani bize güvenen bizim adaletimize inan her kardeşimiz bizimle beraber olacak. Çünkü biz Cenabı Allah'ın yarattığı köpeklerden kedilerden dua alıyoruz" diye devam etti.

Kılıç'ın açıklamaları şöyle:

"Beraber olacağız. Bu ittifakın devam edeceğine inanıyorum Tuncay Kılıç olarak. Biz artık ayrılamayız. Biz bu vatanı çok seven iki partiyiz. Ve bütün partilerin oylarına talibiz. CHP'ye düşman, kızgın, liderlerine kızgın insanlar bizimle beraber olacak. HDP'dekiler bizimle beraber olacak, bize oy verecekler göreceksiniz. Yani bize güvenen bizim adaletimize inan her kardeşimiz bizimle beraber olacak. Çünkü biz Cenabı Allah'ın yarattığı köpeklerden, kedilerden dua alıyoruz."

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
sabah sabah hiç güleceğim yoktu kafamı kesseler faşistlere verecek oyum yok
Haberi verme şekliniz, manşet olarak koyduğunuz başlık ve görsel tamamen maksatlı olduğunuzu gösteriyor. Bir algı yaratmak istemişsiniz bu çok belli. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu işlemişsiniz. Cumhuriyet Savcıları gereğini yapar diye umuyorum...
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