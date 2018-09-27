MHP'li başkan, şehit babasını tekme tokat dövüp hastanelik etti!

Çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Bahri Atakul, Dalaman Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Şehit babasının olayda sağ kolunda ve yüzünde darbeye bağlı ezilme ve kızarıkların oluştuğu, ayrıca gözlüğü ile protez dişinin kırıldığı belirtildi.

YERDE DE YUMRUKLADI Şimşek, ATM'nin yanından bisikleti ile geçen şehit babası Bahri Atakul'a saldırıp, yumruklamaya başladı. Aldığı darbelerle yere düşen Atakul'u bir süre daha yumruklayan Şimşek, ardından kamyonetine binip, bölgeden uzaklaştı.

Şehit babası Bahri Atakul, polise verdiği ifadesinde, "Birden üzerime birisi yumrukla saldırdı, yere düştüm. Daha sonra tekrar yumrukladı, sonra bana hakaretler etti. Bu sırada çevreden yardıma gelen arkadaşlar oldu. Can havliyle ayağa kalmaya çalışırken, beni darp eden kişinin MHP Dalaman İlçe Başkanı Hasan Şimşek olduğunu gördüm" dedi.

"AFFEDİLMEYECEK BİR DAVRANIŞTIR"



"Benim bu kişi ile hiçbir husumetim olmamıştır" diyen Atakul, şunları söyledi:

"Davacıyım ve maddi manevi sonuna kadar bunun peşindeyim. Ben bu ülkeye bir oğul şehit verdim, bana yapılan bu darp ve muamele insanlık dışı ve kendisini milliyetçi olarak ifade eden kişilere yakışmayan, aşağılık bir harekettir. Ayrıca yaşıma hürmeten affedilmeyecek bir davranıştır, yüce Türk adaleti gereğini yapacaktır."

"KARANLIKTA KİM OLDUĞUNU ANLAYAMADIM"



Konu ile ilgili bir açıklama yapan MHP Dalaman İlçe Başkanı Hasan Şimşek ise "5'inci Sokak'ta bir kişi bisikleti ile aniden önüme çıktı. Az kalsın kaza yapacaktım. Kendisine sitem edince el kol hareketleri yaptı. Karanlıkta kim olduğunu anlayamadım. Daha sonra o kişi Dalaman Belediyesi'nin önünden geçerken tekrar önüme çıktı. Aramızda tartışma başladı. Bunun üzerine sinirlenip, kendisine vurdum. Pişmanım, kendisi ile bir husumetim önceden yoktur. Kendisine özür dilemek için aracılar gönderdim" dedi.