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MHP'li başkana sokak ortasında pompalı tüfekle saldırdılar! Durumu ağır!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 06:07 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Uşak Eşme İlçe Başkanı Burcin Kayhan Yücesoy sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Yücesoy’un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

MHP'li başkana sokak ortasında pompalı tüfekle saldırdılar! Durumu ağır!

Edinilen bilgilere göre, olay Eşme Şehit Alibey Mahallesinde meydana geldi. Sahur vaktine yakın bir saatte sokakta yürüyen Yücesoy’un üzerine pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateşte pompalı tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet ettiği Yücesoy ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Uşak Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrası bölgeye gelen polis ekipleri detaylı bir inceleme başlattı. İHA'nın haberine göre; çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak bölgeyi kordon altına alan ekipler çevrede delil aradı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma geniş çaplı olarak devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
MHP silahlı saldırı

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