HABER
  4. MHP'li belediye başkanı Birol Şahin hakkında flaş karar

MHP'li belediye başkanı Birol Şahin hakkında flaş karar

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.01.2020 10:59 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Tokyo’ya gidecek olan Filenin Sultanları ile ilgili sosyal medya hesabından çirkin bir mesaj paylaşan MHP’li Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Durmaz, Şahin'in MHP'nin 'belediye başkanları' listesinden düşürüldüğünü de duyurdu.

MHP'li belediye başkanı Birol Şahin hakkında flaş karar

Kararlarını Twitter'dan duyuran Durmaz, ''Sayın Devlet Bahçeli beyin talimatlarıyla Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, belediye başkanları listemizden düşürülmüştür'' dedi.

NE DEMİŞTİ?

MHP’li Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Almanya’yı yenerek Tokyo’da olimpiyatlara katılma hakkı elde etmesinin ardından yayınladığı mesajda, “Allahu Teala’nın örtünün vücut hatlarınız belli olmasın emrine karşı çıkarak, açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo’ya gidiyoruz diye sevineceksin. Dünya şampiyonu olsan ne yazar. Müslüman kadın adap ve haya sahibidir. Yaptığı her işte Allah rızası gözetir. Dinimize göre kadınlar kendi aralarında spor yapabilirler. Erkekler huzurunda açık saçık olarak değil” demişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf
Karadeniz ve Hazar Havzası ülkeleri sempozyumda masaya yatırılacakKaradeniz ve Hazar Havzası ülkeleri sempozyumda masaya yatırılacak
Üç il başkanı İzmir için buluştuÜç il başkanı İzmir için buluştu
Anahtar Kelimeler:
MHP birol şahin

En Çok Okunan Haberler

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağıyla ilgili yeni görüntü

İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağıyla ilgili yeni görüntü

Beklenen haber geldi! Wikipedia açılıyor

Beklenen haber geldi! Wikipedia açılıyor

Ramo sosyal medyayı salladı! İşte nefes kesen final sahnesi

Ramo sosyal medyayı salladı! İşte nefes kesen final sahnesi

Doktor doğuma bu halde girdi!

Doktor doğuma bu halde girdi!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Diğer Haberler
TBMM Başkanlığı'ndan 'Meclis Kütüphanesi' açıklaması

TBMM Başkanlığı'ndan 'Meclis Kütüphanesi' açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

ABD Büyükelçisi Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

Erdoğan kürsüyü Gülay'a bırakmıştı! Aralarında geçen diyaloğu anlattı

Aralarında geçen diyaloğu anlattı

Kadir İnanır tartışmasına HDP'den ilk yorum! Çok sert sözler

Kadir İnanır tartışmasına HDP'den ilk yorum! Çok sert sözler

CHP Kurultayı ne zaman? CHP'nin 37. Olağan Kurultay tarihi için kritik gün cuma

CHP Kurultayı ne zaman? Kritik gün cuma

Ekrem İmamoğlu'ndan Selahattin Demirtaş'ın kitabından uyarlanan tiyatro oyunuyla ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan eleştirilere tepki: Sadece tek üzüldüğüm...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.