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  4. MHP'li Durmaz, partisinin belediye başkanlarını hizmet damgalı pasaport konusunda uyardı

MHP'li Durmaz, partisinin belediye başkanlarını hizmet damgalı pasaport konusunda uyardı

19.04.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin belediye başkanlarına, kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport düzenlenmesi uygulamasının durdurulduğunu hatırlatarak, gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

MHP'li Durmaz, partisinin belediye başkanlarını hizmet damgalı pasaport konusunda uyardı

Durmaz, MHP'li belediye başkanlarına gönderdiği mesajda, belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport düzenlenerek, yurt dışına çıkış yapmalarının sağlandığına yönelik bazı haberlerin, son zamanlarda kamuoyunun gündemine geldiğini belirtti.

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'YENİ BİR DÜZENLEME YAPILINCAYA KADAR DURDURULDU'

İçişleri Bakanlığının, bu konuyla ilgili müfettiş görevlendirerek soruşturma başlattığını anımsatan Durmaz, "Bakanlık, konuya ilişkin açıklamasında, 'belediyeler aracılığıyla, kamu görevlisi olmayanlara hizmet damgalı pasaport düzenlenmesi uygulamasının yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar durdurulduğunu' belirtmiştir. Bu kapsamda, gereken hassasiyetin gösterilmesini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim." ifadesini kullandı.

(AA)

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