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MHP'li Enginyurt: AK Parti'nin İstanbul adayı Numan Kurtulmuş

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.10.2018 11:47 | Son Güncelleme

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Şile'de katıldığı bir toplantıda AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağını iddia etti.

MHP'li Enginyurt: AK Parti'nin İstanbul adayı Numan Kurtulmuş

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Şile Ordulular Derneği'nin olağan kongresine katılarak ilçede yaşayan hemşerileriyle bir araya geldi. Enginyurt burada yaptığı konuşmada AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağını iddia etti.

'Ben size bir haber vereyim' diyerek konuşmasına başlayan Enginyurt, “Numan Kurtulmuş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Nerden çıkarttın bunu Cemal Enginyurt diyeceksiniz. Ben bugün buraya Esenyurt ESOF (Esenyurt Ordu Dernekleri Federasyonu) binasının açılışı için geldim. Ama dün beni aradılar. Numan Bey dediler 'ertele' dedi dediler. Dernek binasının açılışını Numan Bey ertelemiş. Ben siyasetçiyim. İyi de bir siyasetçiyim. Benim aklım öyle fazla ki; bana göre aklımın zekatını versem birilerine 40 yıl yeter. Ben buradan şunu anladım. Demek ki Numan Bey İstanbul adayı. Çünkü Kasım ayına adaylar belli olur değil mi? O zaman geniş bir açılış yapacak orada dedim. Hayırlı olsun. Ben de şunu söylüyorum. Biz öyle bir siyasetçiyiz öyle bir Ordu aşığıyız, öylesine bir Türk milliyetçilisiyiz ki nefsimizi gerektiğinde ayaklar altına alırız. Numan Kurtulmuş'u hiç sevmem. O da beni sevmez. Ama Numan Kurtulmuş Büyükşehir adayı olduğunda; partim bir karar aldı. İstanbul'da Büyükşehir adayı çıkarmayacak, Cemal Enginyurt olarak söz veriyorum sonuna kadar çalışacağım. Niye? Hiç olmasa bir Ordulu Büyükşehir Belediye Başkanı olsun" dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
MHP cemal enginyurt ak parti Numan Kurtulmuş

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Yani diyor ki Ben aslinda elbise askisi bile degilim, partim ne derse yaparim, biat benim yapimdir,kisisel olarak hiçim
KİMİ ADAY YAPARLARSA YAPSINLAR YÜCE MİLLET KESE ŞİŞİRME PEŞİNDE OLANLARI EN DERİNDEN YAKALDI ARTIK. BU MİLLET SEVERSE İYİ SEVER, ZOMBU İNDİRİSE İYİ İNDİRİR. BAKINIZ İYİLİĞİNE ÇOK İYİDİR ,HAİNLİĞİNİ SEZDİĞİ AN ANASINDAN DOĞDUĞUNA PİŞMAN EDER KARŞISINDAKİNİ. FETO SİHİRLİ DEĞENEĞİ İLE BU MÜSLÜMAN TÜRK MİLLETİNİN 400 BİN VATAN EVLADININ CANINA OKUNDU BİR GİZLİ EL VASITASYLA.FETO AJANDI TAMAM ANCAK YAKINDA BÜYÜK GİZLİ AJAN DA ORTAYA ÇIKACAK TÜRKİYEDE.KİMMİ??ÇIKINCA GÖRECEK TÜM MİLLET YAKINDA.ŞEHİD MUHSİN YAZICIOĞLUNUN SELAMI VAR TÜM TÜRKİYEYE. KAYBOLAN ÇANTASI ÇOK ÖNEMLİ İDİ DİKKAT.MOSSAD TEHLİKEDE
Sayın vekil hangi film bu ??
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