MHP'li Enginyurt: Kırdığım telefon iPhone değildi, demoydu

TBMM Genel Kurulunda, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, yerinden söz alarak, daha önce yaptığı bir konuşmaya ilişkin, dün Genel Kurulda bazı CHP'li milletvekillerinin sözlerini çarpıttığını öne sürdü. Enginyurt, "Biz de seçilmiş milletvekiliyiz Özgür Özel, ileri geri konuşmasan çok sağlıklı olur diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Bunun üzerine söz alan Özgür Özel, "Önce, ABD'yi protesto etmek için Iphone'u kırıp sonra 'Brunson gidince orta kaldık, gitti bizim Iphone.' diyen biz değiliz. 'Bu nasıl ittifak?' diye serzenişte bulunup, 'AK Parti için 31 Mart'ta durum hiç de iyi görünmüyor' diye başlayan açıklamadan sonra Sayın Devlet Bahçeli'nin 'Açıklamaları kendisini bağlar, bizi bağlamaz' açıklamasının ardından 'Doğru söylüyor Genel Başkanım, benim sözlerim değil, Genel Başkanımın dedikleri doğru' diyen ben değilim" karşılığını verdi.

Özel, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili araştırma komisyonu önergesine önce '"evet" oyu verip sonra onu "tweet" olarak atıp, genel merkezden başka talimat gelip tavır değişince "tweet"i silenin de kendisi olmadığını belirtti.