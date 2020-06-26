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MHP'li Enginyurt'tan Arınç'a: Cumhurbaşkanı'nın sırtındaki kambur sensin

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.06.2020 23:32 | Son Güncelleme

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, katıldığı bir programda “MHP, AK Parti’nin sırtında yük demiştiniz, aynı fikirde misiniz?” sorusuna, “Cumhurbaşkanımız üzülüyor, onun için düşüncem içimde kalsın” diyen Bülent Arınç'a yanıt verdi. Enginyurt, "Cumhurbaşkanı'nın sırtında bir kambur varsa, Bülent Arınç sensin. İçinde taşıdığın pis fikirleri biz biliyoruz. Ülkücü ve MHP düşmanısın" dedi.

MHP'li Enginyurt'tan Arınç'a: Cumhurbaşkanı'nın sırtındaki kambur sensin

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, bir televizyon programında kendisine sorulan “MHP, AK Parti'nin sırtında yük demiştiniz, aynı fikirde misiniz?" sorusuna verdiği "Cumhurbaşkanımız üzülüyor, onun için düşüncem içimde kalsın" cevabına Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’tan tepki geldi.

"İÇİNDE TAŞIDIĞIN PİS FİKİRLERİNİ BİLİYORUZ"

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sen yoksun yanında da başarısız mı? Sen var mıydın 24 Haziran'da? 24 Haziran'da MHP vardı. Bülent Arınç'a soruyorlar 'MHP, AK Parti'nin sırtında yük demiştiniz, aynı fikirde misiniz?' Diyor ki 'Cumhurbaşkanımız üzülüyor, onun için düşüncem içimde kalsın'. Yani demek istiyor ki 'aynı düşüncedeyim.' Cumhurbaşkanı'nın sırtında bir kambur varsa, Bülent Arınç sensin! MHP’liler kimsenin sırtında kambur olmamıştır. Bülent efendi, içinde taşıdığın pis fikirlerini biz biliyoruz. Ülkücü ve MHP düşmanısın” dedi.


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