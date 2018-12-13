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MHP'li Enginyurt'tan CHP - İYİ Parti yerel seçim ittifakına sert tepki! Twitter'dan çok konuşulacak yorum...

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2018 10:26 | Son Güncelleme

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, 2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler öncesinde CHP ile İYİ Parti'nin ittifak kararı almasına sert tepki gösterdi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Enginyurt, 'Teslimiyet bu olsa gerek' dedi.

2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler öncesi dün akşam yaşanan gerginlikler sonrasında ittifak kararı alan CHP ile İYİ Parti'ye MHP'li bir isimden sert tepki geldi.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Twitter hesabından CHP ile İYİ Parti'nin seçimlerde işbirliği yapma kararına tepki gösterdi ve 'CHP, muhtemelen ya kafayı yedi veya birilerinden fırça yedi.
İyi Partinin ne oyu varda?ver babam ver misali her yeri vermişler. Allah aşkına! CHP böyle mi olacaktı? Kahramanmaraş,Ordu,Trabzon,Balıkesir, Manisa,Samsun,Kocaeli, Konya ne varsa verdiler.
Teslimiyet bu olsa gerek' dedi.

İşte Enginyurt'un dikkat çeken o paylaşımı;

enginyurt

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MHP enginyurt CHP İYİ parti Twitter ittifak yerel seçim seçim sonuçları 2019 seçim

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
işte hep söyledim İP tam bir ABD projesidir ve geilinen nokta bunu aynen teyit etti ABD FETO yıkıcı işbirliği MHP yi ele geçiremeyince İP kuruldu eğer gerçekte İP in kurulma nedeni MHP nin iyi idare edilemiyor olması idiyse o zaman ülkücü muhafazakar bir partinin HDP işbirlikçisi PKK lıların sözcülüğüne ve onlarla kucak kucağa olan bir CHP nin yanında ne işi var sonuç olarak İP denen parti ülenin huzurunu bozmak istikrarsızlaştırmak için ABD projesş olarak karşımıza çıkmış bu partiye milliyetçiyim muhafazakarım ülkücüyüm diyen oy vermez vermemelidir
Bu arkadaşın partisinin neleri sattığı ortada. Kendi halini görmüyorsun, başkalarını eleştirmeye nasıl yüz buluyorsun?
Çakma ipone kran, biz hdp ile aynı yerde olmayız deyip mecliste hdp ile beraber tekliflere çekimser kalıp akape için uğraşan partinin adamı. Ha birde bohçalı hdp eş başkanı ile çok samimiydi hayırdır.
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