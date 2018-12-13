MHP'li Enginyurt'tan CHP - İYİ Parti yerel seçim ittifakına sert tepki! Twitter'dan çok konuşulacak yorum...

2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler öncesi dün akşam yaşanan gerginlikler sonrasında ittifak kararı alan CHP ile İYİ Parti'ye MHP'li bir isimden sert tepki geldi.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Twitter hesabından CHP ile İYİ Parti'nin seçimlerde işbirliği yapma kararına tepki gösterdi ve 'CHP, muhtemelen ya kafayı yedi veya birilerinden fırça yedi.

İyi Partinin ne oyu varda?ver babam ver misali her yeri vermişler. Allah aşkına! CHP böyle mi olacaktı? Kahramanmaraş,Ordu,Trabzon,Balıkesir, Manisa,Samsun,Kocaeli, Konya ne varsa verdiler.

Teslimiyet bu olsa gerek' dedi.

İşte Enginyurt'un dikkat çeken o paylaşımı;





