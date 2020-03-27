MHP'li Enginyurt'tan 'sokağa çıkma yasağı ilan edilsin' açıklaması

Koronavirüsle mücadelede sokağa çıkma yasağının tartışıldığı bugünlerde bir açıklama da MHP'den geldi. MHP'li Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli. Evine kapanan,geçim sıkıntısı çeken,kirasını ödeme sorunu yaşayanlara devlet sahip çıkmalı. Sayın Cumhurbaşkanım, birlik, dayanışma ve yardımlaşma kampanyası başlatın. Olan olmayana vermeli. 1 aylık maaşımı bağışlamaya hazırım" dedi.

Sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli. Evine kapanan,geçim sıkıntısı çeken,kirasını ödeme sorunu yaşayanlara DEVLET SAHİP ÇIKMALI. Sayın Cumhurbaşkanım @RTErdogan, BİRLİK,DAYANIŞMA ve YARDIMLAŞMA KAMPANYASI BAŞLATIN.

Olan olmayana vermeli.1 AYLIK MAAŞIMI(20BİN),bağışlamaya hazırım. — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) March 27, 2020



