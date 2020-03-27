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  4. MHP'li Enginyurt'tan 'sokağa çıkma yasağı ilan edilsin' açıklaması

MHP'li Enginyurt'tan 'sokağa çıkma yasağı ilan edilsin' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2020 16:58 | Son Güncelleme

Koronavirüse karşı alınacak tedbirlerin başında en fazla tartışılan sokağa çıkma yasağıyla ilgili MHP'li Cemal Enginyurt bir açıklama yaptı. Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin gerektiğini belirten Enginyurt, "Evine kapanan,geçim sıkıntısı çeken,kirasını ödeme sorunu yaşayanlara devlet sahip çıkmalı" dedi.

MHP'li Enginyurt'tan 'sokağa çıkma yasağı ilan edilsin' açıklaması

Koronavirüsle mücadelede sokağa çıkma yasağının tartışıldığı bugünlerde bir açıklama da MHP'den geldi. MHP'li Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli. Evine kapanan,geçim sıkıntısı çeken,kirasını ödeme sorunu yaşayanlara devlet sahip çıkmalı. Sayın Cumhurbaşkanım, birlik, dayanışma ve yardımlaşma kampanyası başlatın. Olan olmayana vermeli. 1 aylık maaşımı bağışlamaya hazırım" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
MHP cemal enginyurt sokağa çıkma yasağı

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