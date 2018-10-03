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MHP'li eski ilçe başkanı öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 16:37 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde, MHP Diyarbakır İl Yönetim Kurulu üyesi ve eski Kocaköy İlçe Başkanı Mehmet İçli (60) evinin yakınında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

MHP'li eski ilçe başkanı öldürüldü

Kocaköy ilçesinde MHP Diyarbakır İl Yönetim Kurulu üyesi ve eski Kocaköy İlçe Başkanı Mehmet İçli, bugün öğlen saatlerinde evine gittiği sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan ve Kocaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İçli, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TERÖRLE BAĞLANTISI YOK

İçli'nin öldürülmesi ile ilgili polis geniş çaplı araştırma başlatırken, yetkililer, ilk belirlemelere göre olayın terör bağlantılı olmadığını, geçmişte yaşanan bir husumetten kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet İçli Diyarbakır MHP

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
vaybe eskiden her olayı teröre bağlayan akp yerini garanti ettikten sonra terörü bitirdik dedikten sonra bu olaylara terör bağlantılı değil diyor bal gibide terör bağlantılıdır
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