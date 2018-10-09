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MHP'li grubun bastığı Akşener'in evinde o videoyu çeken kişinin kim olduğu ortaya çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 15:31 | Son Güncelleme

MHP'li bir grup tarafından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde gösteri yapılması ile ilgili başlayan tartışma büyüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında konuyla ilgili olarak yaptığı 'Evde 2 kişiyiz deyip 3’üncü kişinin de videoya alması dikkatten kaçmamıştır. Evde kimler konuşlanmıştır' açıklamasındaki bahsettiği 3'üncü yani videoyu çeken kişinin kim olduğu ortaya çıktı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, parti grubunda yaptığı konuşmada Meral Akşener’in evine yapılan baskınla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Üsküdar’da yaşanan olayın kendilerinden habersiz yapıldığını ve bunun neticesinde gerekeni yaptıklarını belirten Bahçeli şu ifadeleri kullandı;

“İp Parti Genel Başkanı sosyal medyadan şahsımı etiketleyip adres verecek kadar çıldırmış, gözü dönmüştür. Bu davet pis bir davetti, tehlikeli bir meydan okumaydı.Türk'ün töresidir, davet varsa, icabet eden de çıkacaktı, gerçekten çıkmıştır. Üsküdar teşkilatımız bu kişinin evinin önünde demokratik ve her zaman olabilecek protestolarını yaptılar.

VİDEOYU KİM ÇEKTİ?

Fakat Üsküdar ilçe başkanımızı ve yönetimini, il teşkilatımıza ve Genel Merkezimize haber vermeden bu eylemi yaptığından dolayı bekletmeden görevden aldık. Ankara'dan adres verip Üsküdar'da olması, 2 kişiyiz deyip 3'üncü kişinin de videoya alması dikkatten kaçmamıştır. Evde kimler konuşlanmıştır.

TUZAK KURULDU

Üsküdar'da tuzak kurulmuştur. Hiçbir Türk kadınının heveslenemeyeceği bir üslupla meydan okumalar şahitlik edildi.. Erkekseniz gelin ulan diyebilir mi? Bu nasıl bir şuursuzluktur. ”

Bahçeli’nin bu sözlerinin ardından konuşan Akşener, videoyu çeken kişinin 25 yıldır yanlarında yaşayan yeğeni olduğunu söyledi. (Sözcü)

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
hala hangi sıfatla konuşuyorsun
bu mudur yani..videoyu çeken kim mi bizim sorunumuz!!!??Allah ıslah etsin be diyim.
ülkede hukuk kalmayınca iş yorumlara kaldı, güçlünün adaleti en güçlü kararı verecektir..
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