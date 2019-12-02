MHP'li Hidayet Vahapoğlu, pasaport polisi kıyafetlerine tepki gösterip, Süleyman Soylu'ya seslendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, pasaport polislerinin kıyafetlerinde değişikliğe gitti.

Değişikliğin ardından, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak pasaport polislerinin turkuaz renkli ve "Turkey" yazılı yelek giymesine tepki gösterdi.

'KİM YAKIŞTIRMIŞ MERAK EDİYORUM'

Vahapoğlu kıyafet değişiklik için, “Pasaport işlemi yapan polisin kıyafeti değişmiş. O mavi yakalıklar polisimizin üniformasını basitleştirmiş. Bir zamanlar ilkokul çocuklarının önlüklerinin üzerine taktığı yakalık gibi garip bir şeyi polisin üniformasına kim yakıştırmış merak ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından Soylu’ya seslenen Vahapoğlu, “Başka bir sorun da pasaport polisinin göğsünde yazan ‘Turkey’ kelimesi. O memur pasaport kontrolünü Türkiye’ye giriş noktasında yapmıyor mu? Öyleyse neden Türkçe yazmıyoruz? Neden ikinci anlamı bulunan Turkey kelimesinin yerine ‘Türkiye’yi kullanmıyoruz” dedi.



