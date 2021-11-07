MHP'li İlknur Fidan'a eski eşinden saldırı: Seni mahvedeceğim

Olay, cuma günü saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Antalya'da turizm sektöründe çalışan, MHP MYK üyesi ve 2 çocuk annesi İlknur Fidan, aracı ile giderken eski eşi avukat H.H.K.'nin yaşadığı evin önünde arkadaşını görünce durdu. Bu sırada evinin penceresinden Fidan'ı gören H.H.K., aşağıya inip eski eşine saldırdı. Korkuyla aracına binen Fidan, kapıyı kilitleyemeyince darp edildi.

"BU SOKAKLARDA DOLAŞTIRMAYACAĞIM"

H.H.K. tarafından "Seni mahvedeceğim, bu sokaklarda dolaştırmayacağım, Antalya'da seni yaşatmayacağı" diyerek tehdit edilen Fidan, saldırıdan sonra Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.

KORUYUCU TEDBİR KARARI İSTEDİ

H.H.K. ile ilgili kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme suçlamasında bulunan Fidan ayrıca önleyici ve koruyucu tedbir kararı da istedi. Fidan, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden aldığı darp raporunu da şikayet dilekçesine ekledi.

Kaynak: DHA

