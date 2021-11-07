HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MHP'li İlknur Fidan'a eski eşinden saldırı: Seni mahvedeceğim

MHP'li İlknur Fidan'a eski eşinden saldırı: Seni mahvedeceğim

07.11.2021 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi İlknur Fidan (52), şiddet gördüğünü belirterek eski eşi avukat H.H.K.'den şikayetçi oldu. Eski eşinin kendisini tehdit ettiğini ileri süren Fidan, ayrıca koruyucu tedbir talebinde bulundu.

MHP'li İlknur Fidan'a eski eşinden saldırı: Seni mahvedeceğim

Olay, cuma günü saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Antalya'da turizm sektöründe çalışan, MHP MYK üyesi ve 2 çocuk annesi İlknur Fidan, aracı ile giderken eski eşi avukat H.H.K.'nin yaşadığı evin önünde arkadaşını görünce durdu. Bu sırada evinin penceresinden Fidan'ı gören H.H.K., aşağıya inip eski eşine saldırdı. Korkuyla aracına binen Fidan, kapıyı kilitleyemeyince darp edildi.

"BU SOKAKLARDA DOLAŞTIRMAYACAĞIM"

H.H.K. tarafından "Seni mahvedeceğim, bu sokaklarda dolaştırmayacağım, Antalya'da seni yaşatmayacağı" diyerek tehdit edilen Fidan, saldırıdan sonra Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.

KORUYUCU TEDBİR KARARI İSTEDİ

H.H.K. ile ilgili kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme suçlamasında bulunan Fidan ayrıca önleyici ve koruyucu tedbir kararı da istedi. Fidan, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden aldığı darp raporunu da şikayet dilekçesine ekledi.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Özlü'den koronavirüs açıklaması: Yakın zamanda ufukta görünmüyorProf. Dr. Özlü'den koronavirüs açıklaması: Yakın zamanda ufukta görünmüyor
PARTNER Mini değil, süper mini! Gören bir daha baktı Mini değil, süper mini! Gören bir daha baktı
Arkeologlar bile şaşırdı! "Yalnızca mezar bulmayı bekliyorduk"Arkeologlar bile şaşırdı! "Yalnızca mezar bulmayı bekliyorduk"
Anahtar Kelimeler:
antalya MHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bekçiler yanına geldiği sırada bayıldı, hastanede hayatını kaybetti

Bekçiler yanına geldiği sırada bayıldı, hastanede hayatını kaybetti

Giriş-çıkışlar denetim altında! Komandolar koruyor

Giriş-çıkışlar denetim altında! Komandolar koruyor

AK Partili Yavuz: Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor

AK Partili Yavuz: Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor

Sorgusunda başka bir cinayeti itiraf etti! Arkadaşını dalga geçtiği için öldürmüş

Sorgusunda başka bir cinayeti itiraf etti! Arkadaşını dalga geçtiği için öldürmüş

Rıdvan Dilmen'den flaş açıklama! '"Hakemliği bıraktı"

Rıdvan Dilmen'den flaş açıklama! '"Hakemliği bıraktı"

Düğüne neden gitmedi? Olay yanıt

Düğüne neden gitmedi? Olay yanıt

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Erdoğan: Kararlı gidişimiz sayesinde Avrupa ve dünya şaşkın

Erdoğan: Kararlı gidişimiz sayesinde Avrupa ve dünya şaşkın

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Bakan Lütfi Elvan istifa mı etti? Fahrettin Altun'dan açıklama

Bakan Lütfi Elvan istifa mı etti? Fahrettin Altun'dan açıklama

Geçen yıl keşfedildi, ilk kez içine girildi

Geçen yıl keşfedildi, ilk kez içine girildi

Bakan Özer açıkladı! Bir hafta izinli sayılacaklar

Bakan Özer açıkladı! Bir hafta izinli sayılacaklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.