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  4. MHP'li isme İstanbul'da silahlı saldırı! Hastane güvenlik çemberine alındı

MHP'li isme İstanbul'da silahlı saldırı! Hastane güvenlik çemberine alındı

27.09.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sancaktepe'de sabah saatlerinde silahlı bir saldırı gerçekleşti. Saldırıya uğrayan kişinin MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcı Erkan Hançer olduğu belirlendi. Kanlar içinde yere yığılan Hançer Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Güvenlik amacıyla hastane önüne çok sayıda çevik kuvvet gönderildi.

MHP'li isme İstanbul'da silahlı saldırı! Hastane güvenlik çemberine alındı

Sancaktepe’de, MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcı Erkan Hançer silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Hançer tedavi altına alındı. Hastane önüne tedbir amaçlı çevik kuvvete sevk edildi.

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KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI

Olay, saat 09.00 sıralarında Sancaktepe’de meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş için gittiği marketten çıkan MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcı Erkan Hançer, henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Hançer, kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse Hançer’i Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

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EKİPLER HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Erkan Hançer’in yakınları ve parti üyeleri hastaneye gelirken güvenlik amaçlı hastane önüne çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
MHP silahlı saldırı
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