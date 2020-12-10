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MHP'li Kalyoncu'dan çarpıcı açıklama: İzmir'in suyunun yüzde 40'ı daha musluğa gelmeden yok oluyor

10.12.2020 17:01 | Son Güncelleme:
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MHP'li Kalyoncu'dan çarpıcı açıklama: İzmir'in suyunun yüzde 40'ı daha musluğa gelmeden yok oluyor

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, kentteki susuzluk tehlikesine dikkat çekerek, su kayıp- kaçak oranlarının ciddi boyutlara ulaştığını belirtip, "İzmir'in suyunun yüzde 40'ı daha musluğa gelmeden yok oluyor" dedi.

MHP İzmir Milletvekili Kalyoncu, kentteki susuzluk tehlikesine karşı yapılması gerekenler konusunda açıklamalarda bulundu. Kentte yaşanabilecek susuzluğu sık sık dile getirmelerine rağmen herhangi bir önlem alınmadığını belirten MHP'li Kalyoncu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e eleştirilerde bulundu. İzmir'de kayıp- kaçak oranlarının çok yüksek olduğunu kaydeden Kalyoncu, "En iyi durumdaki ilçelerde 1000 litre suyun 200 litresi musluğa gelmeden kaybediliyor. Yani suyun çoğu kayıp- kaçakta gidiyor. Şebekedeki suyumuzun yüzde 40'ını kullanamıyoruz. Kısıtlı olan su kaynaklarımızın yüzde 40 gibi önemli bir bölümü, daha musluğa gelmeden yok oluyor. Kayıp- kaçak denilince sadece şebekeden sızıntılar anlaşılmamalıdır. Kaçak kullanma, iskanı olmayan yerlerde su kullanımı ve sair yollarla faturalandırılmayan şebeke suyu kullanımları da burada hesaplanır. Dolayısıyla kayıp- kaçak miktarının azaltılması, doğrudan doğruya belediyenin işidir" dedi.

'HİÇBİR ÖNLEM ALMADI'

İzmir açısından su sıkıntısı ve kuraklığın ülke genelinde olandan daha yakın ve gerçek bir tehlike olduğunu aktaran Kalyoncu, "Barajın dibi görünmeden önce alınacak tedbirler vardı, halen de vardır. Belediyeler bu tedbirleri uygulamaya geçirmekle yükümlü kuruluşlardır. Bugünün gelmekte olduğunu dünden ihtar ettik. Su konusuna dikkat çektiğimizde ise yanıltmaca ve 'gereken yapılmaktadır' gibi sözler işitiliyor. Ancak ortada yapılmış bir iş görünmüyor. Belediyenin yapabilecekleri ve yapması gerekenler ortada kalmıştır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'Susuzluktan uykularım kaçıyor' ifadesi var. Peki, su sıkıntısı uykularını kaçırmasın, diye ne gibi önlemler aldı? Hiçbir önlem almadı" açıklamasında bulundu.

Su sorunu yaşanacağını göreve geldiği günden beri her fırsatta gündeme getirdiğini kaydeden Kalyoncu, çözüm önerilerini de sıralayarak, şöyle devam etti:

"Yağmur suyu kanalları, kanalizasyon sisteminden tamamen ayrılmalıdır. Arıtma tesisleri tam olarak çalışmıyor ve arıtıldıktan sonra çıkan su kirletici özelliğe sahip. Arıtma tesisleri iyileştirilerek arıtma tesisinden çıkan sular kullanılabilir. Yıllardır su sıkıntısı ve küresel ısınma gündemdeyken İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu sıkıntılar yaşanmadan önce durum hakkında vatandaş bilgilendirilmedi. İzmir özelinde hemşehrilerimiz için su tasarrufu konusunda rehberlik yapılmadı."

'TAHTALI'YA LAĞIM SUYU KARIŞIYOR'

Su kaynaklarında kirlenme sorunu olduğunu da vurgulayan MHP'li Hasan Kalyoncu, "Tahtalı Barajı bu konuda alarm vermeye başlamıştır. Tahtalı Barajı'na köylerden zaman zaman lağım suyu karışması mevcuttur. Eğer önlemler alınmazsa yakın zamanda Tahtalı Barajı içme suyu havzası olmaktan çıkacak ve su kirliliği en büyük soruna dönüşecektir. Barajı besleyen kaynaklar ve çevresi titizlikle denetlenmelidir. Bu foseptiklerin bir an önce kanalizasyon sistemine dahil edilme çalışmaları yapılmalıdır. Bu işleri yapması gereken de İzmir Büyükşehir Belediyesi'dir" dedi.

Kaynak: DHA

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