MHP'li Kalyoncu'dan çarpıcı açıklama: İzmir'in suyunun yüzde 40'ı daha musluğa gelmeden yok oluyor

MHP İzmir Milletvekili Kalyoncu, kentteki susuzluk tehlikesine karşı yapılması gerekenler konusunda açıklamalarda bulundu. Kentte yaşanabilecek susuzluğu sık sık dile getirmelerine rağmen herhangi bir önlem alınmadığını belirten MHP'li Kalyoncu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e eleştirilerde bulundu. İzmir'de kayıp- kaçak oranlarının çok yüksek olduğunu kaydeden Kalyoncu, "En iyi durumdaki ilçelerde 1000 litre suyun 200 litresi musluğa gelmeden kaybediliyor. Yani suyun çoğu kayıp- kaçakta gidiyor. Şebekedeki suyumuzun yüzde 40'ını kullanamıyoruz. Kısıtlı olan su kaynaklarımızın yüzde 40 gibi önemli bir bölümü, daha musluğa gelmeden yok oluyor. Kayıp- kaçak denilince sadece şebekeden sızıntılar anlaşılmamalıdır. Kaçak kullanma, iskanı olmayan yerlerde su kullanımı ve sair yollarla faturalandırılmayan şebeke suyu kullanımları da burada hesaplanır. Dolayısıyla kayıp- kaçak miktarının azaltılması, doğrudan doğruya belediyenin işidir" dedi.

'HİÇBİR ÖNLEM ALMADI'

İzmir açısından su sıkıntısı ve kuraklığın ülke genelinde olandan daha yakın ve gerçek bir tehlike olduğunu aktaran Kalyoncu, "Barajın dibi görünmeden önce alınacak tedbirler vardı, halen de vardır. Belediyeler bu tedbirleri uygulamaya geçirmekle yükümlü kuruluşlardır. Bugünün gelmekte olduğunu dünden ihtar ettik. Su konusuna dikkat çektiğimizde ise yanıltmaca ve 'gereken yapılmaktadır' gibi sözler işitiliyor. Ancak ortada yapılmış bir iş görünmüyor. Belediyenin yapabilecekleri ve yapması gerekenler ortada kalmıştır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'Susuzluktan uykularım kaçıyor' ifadesi var. Peki, su sıkıntısı uykularını kaçırmasın, diye ne gibi önlemler aldı? Hiçbir önlem almadı" açıklamasında bulundu.