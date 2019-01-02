MHP'li Klavuz'dan veda açıklaması: Bahçeli'nin isteğiyle görevimi tamamladım

Yeni yılla birlikte görev süresinin sona ereceği bildirilen, Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, yedi yıllık görevi boyunca birlikte çalıştığı arkadaşlarına teşekkür eden bir açıklama yayımladı. Ülkücülüğün, Türk milletine duyulan sevginin adı olduğunu aktaran Kılavuz, “Çocuk yaşlarımızdan bugüne dek mensubu olmakla iftihar ettiğimiz; Alparslan Türkeş Bey’in ve şehitlerimizin emaneti, gazilerimizin hatırası, taş medreselilerin çilesi, büyüklerimizin duası, gençlerimizin helal emekleriyle harcı karılan Ülkücülüğümüz, Cenab-ı Allah'ın izniyle son nefesimize kadar onurla taşıyacağımız kimliğimiz olacaktır” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık yedi yıl boyunca yürüttüğü Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı vazifesinin MHP Lideri Bahçeli’nin isteğiyle tamamlandığını ifade eden Kılavuz, yeni atanacak Genel Başkana ve yönetimine üstün başarılar dileyerek, son nefesine kadar Ülkü Ocaklarının ve MHP teşkilatlarının emrinde olduğunu kaydetti.

Kılavuz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Devlet Bahçeli’nin emrinde olmaktan bir an olsun geri durmayacağını belirttiği açıklamasına şöyle devam etti: