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MHP'li Köksal Yılmaz'dan boykot çağrısına destek! iPhone'u tekmeleyerek kırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 16:36 | Son Güncelleme

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Türkiye'nin Amerika'nın elektronik ürünlerine boykot uygulamasına destek verdi ve iPhone telefonunu satarak yerine Samsung marka telefon satın aldı. MHP İl Başkanı Köksal Yılmaz ise, yanında getirdiği iPhone marka telefonu ayağının altında tekmeleyerek kırdı.

Altınordu ilçesi Yeni Mahalle'deki telefon bayisine gelen MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, önce yanında getirdiği Iphone marka telefonunun satışını gerçekleştirdi. Ardından aynı bayiden Samsung marka telefon satın alan Cemal Enginyurt, hain darbe girişiminin arkasından Türkiye'nin ekonomik bir darbe ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

'TRUMP TÜRKİYE'YE SAVAŞ AÇTI'

Türkiye'nin üzerine oynanan oyunlar karşısında birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Enginyurt, "24 Haziran seçimlerinde MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin gösterdiği hedef doğrultusunda 'lidere sadakat şerefimizdir' diyerek Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olması için gayret gösterdik. Ancak seçimlerin ardından ABD boş durmadı. 20 aydır hapiste yatan Brunson'un hiçbir problemi olmazken ev hapsine çıkarıldıktan sonra Trump resmen Türkiye'ye savaş açtı. Kasım ayında yapılacak seçimi de planlayarak ve ona göre hesap yapan Trump kendi iç siyasetine malzeme olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kendine düşman seçti. Yaptırım ve ambargolar uygulamaya ve Türk milletini köşeye sıkıştırmaya çalıştı" dedi.

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BOYKOT ÇAĞRISINA UYDU

Enginyurt, dün Başkan Erdoğan'ın ABD mallarının boykot edilmesi gerektiğini söylediğini aktararak, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın dünkü çağrısı bizim için çok önem arz etmiştir. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın iPhone telefonu olanların ve iPhone telefonu alacakların almaması yönündeki çağrısı bizim için adeta en önemli çağrı haline dönüşmüştür" diye konuştu.

Çağrıyı duyduktan sonra bugün itibariyle iPhone telefonunu teslim ettiğini belirten Enginyurt, "Buradan da iPhone telefonun kullanmayacağımı bütün Türkiye'ye ilan ediyorum. Yerine de bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine Güney Kore menşeli Samsung marka telefonu kullanmaya başlayacağımı yine aynı şekilde bütün Türkiye'ye ilan ediyorum" açıklamasında bulundu.

Enginyurt, bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yalnız bırakılmaması gerektiğinin de altını çizerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı karşılıksız bırakılmamalıdır. Türkiye'de tüm milletvekili ve il başkanlarını iPhone telefonunu bırakmaya ve terk etmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, MHP İl Başkanı Köksal Yılmaz ise yanında getirdiği iPhone marka telefonu ayağının altında tekmeleyerek kırdı.

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Okuyucu Yorumları 73 yorum
görende samsung u bizim köşedeki Hasan usta yapıyor? onu alırken sanki lahana verip alıyoruz
iphone almak kötü de satmak iyi mi oluyor başkan :) Akıllara zararsini
@re_ka ABD NİN BİR MİKROSOFTU .BİZİM BORSADA İŞLEM GÖREN 500 ŞİRKETE BEDEL.İLK ÖNCE KİMİNLE YARIŞTIĞINI BİLECEN,ONDAN SONRA YOK ŞÖYLE YOK BÖYLE DİYECEN.BİZ HEP NE DEDİK GÜÇLENELİM.SEN NE YAPTIN MAKARNA KÖMÜR DAĞITTIN.
@re_ka hay agzının icini öpeyim. doğru söze ne hacet be güzel kardeşim.
@berkuygurc kaz ile yarışan tavuğun dötü yırtılır derler, yaptığın işin bir mantığı olsun sayın vekilim..
Parasını ödediğin şeyi kırınca kim zarara giriyor? Bunlar bir de milletvekili olmuş ülke yönetiyorlar. Çok yazık.
AL SANA MAN KAFA
Microsoft yüklü bilgisayarlar sayılıyor mu başkanım?
okadar para çöpe gitti yine olan cebine oldu. kıracağına bir fakire verseydin
Yarın aramız düzelince ne diyeceksin.2 sene once rusya ile papazdık noldu can ciğeriz şimdi.Bırakın bu şov hareketlerini.Aklımızı kullanmak yerine garip hareketler yapiyoruz.Cari acigi arttiyor farkinda degil hey allahim sen buyuksun
Cehalet boyle bisey. Git vestel al bari.
Allah akıl fikir versin o Samsung'da dolar ile giriyor ülkeye. yenisini alma olanı kullan, vekil böyleyse vatandaşı siz düşünün
Zamanında bi şekilde almış insanlar. elindekini nasıl kırsında yenisini alsın. sizin gibi ekmek elden su gölden aydan 20.000 tl gelmiyorki vatandaşa. Mühim olan onu kırmak değil onu üretebilecek gençlere destek vermek. ayrıca internette kullanmayın mümkünse malum o da ordan geliyor :))
Onun aldığımaşı ben alsam bende kırarım madem bu telefonları türkiyeye niye aldılar bird milletin vekili olcaklar
para hış o yapmasında ben mi yapayım
siz bu kafayla nasıl milletvekili oldunuz millet mal mı ben mi kafayı yedim nasıl ülkede yaşıyorum
Allah milletimize kolaylik versin. sayin vekil almadan once yerli ve miĺli bir urun almayi dusunmez simdi parcalar. parcalayinca abd ekonomisi parasini iade mi ediyormus. milli servete zarardan baska bir sey degil. o artik abd mali degil koz gibi ucreti odenmis yerli sermeyeye donusmus. bizi yonetenlere bakinca halimiz harap.
DELİ GİBİ MAAŞ ALIYORSUNUZ KOYMAZ SİZE BÖYLE REKLAMLAR.
ula manyaklar ne kırıyorsunuz 2 ay sonra tekrar alacaksın
@alihani1234 beleş geliyor, 20.000 Yirmi bin maaş alıyor dokunmaz,
Bunlarda gram akıl varsa ne olayım. parasını zaten ödemişssin. Ha bu arada Cumhurbaşkanının başta olmak üzere koruma araçlarını (GMC, CHEVROLET V.B. yakın göreyim ben sizi. BSA Türkiyeyi kapatın APPLE mağazalarında çalışan ünv.mezunu gençlerimizi işsiz bırakın.HP VE DELL Gibi markaları sokmayın bu ülkeye o zaman, tabi sayamadığımız bir dünya markayı. Zamanında Hollandayı israili fransayı da boykot ettik. 10 gün sürmedi. Bunlar çözüm değil.
Zaten bunda iphone kullanacak zeka da pek yok gibi görünüyor
telefonu kırmak değil yenisini almamak BOYKOT tur
yaw yeminle beyin pert sen onun parasını zaten vermissin adam alacağını almis zaten
Bu adama boğazımızdan kesilen vergilerden nerden baksan ömür boyu en az 10 bin lira milletvekili "emekli" maaşı ödenecek.
allah akıl fikir versin. sayın yerli ve milli milletvekili samsung ne malı? neden vestel almadın madem?
Oyunu ,oyu ben ne ediiim,nerelere gideyim,nasıl edeyim Allah'ım biz ne kadar büyük günah isledik
BU HERİFLERMİ YÖNETİYOR .BİZİ. EYVAH EYVAH .
telefon tamircisiyim :) böyle yalan görmedim kırdıgı telefonun bataryası yok içinde anakart bile yok :D
windows da amerikan malı. tüm kamu kurumları kullanıyor.tüm ülke kullanıyor. nasıl etcez. pardus mu kullansak:)
ZATEN BOZUKTUR
Helal..!!Bu bireysel duyarlılıkları herkes kendi çapında yapıyor ancak bunlardan rahatsız olan bazı Trump sevici dallamalar bundan rahatsız..ne len sizin derdiniz?
Arkadaş niye kırıyon ,ya diğeri sen neden satıyon . Kıran için diyorum ödenmiş alınmış cihaz israf yapmışsın . Satan için diyorum amerikalıyamı sattın :) Senden alan vatan hainimi şimdi . Yeni cihaz alınmasın o kadar ...
önemli olan telefonu yere atmak degilki atsa ne olacak. ülke için bir şey yap hep hava
Yenisini alir ne ufak bir ruzgar estirmis
iyi güzel hoşda zaten o iphone telefonun parası ödenmiş kim umursarki kırdığını ))))
A Samsung sanki yerli malı ; oda dolarla yurt dışından geliyor. Sadece sov amaçlı .
bir hediye gider bir hediye gelir yanlış anlaşılmasın rüşvet değil öyle diyorlar büyüklerimiz....
kaz gelecek yerden tavuğu esirgemek budur .
vekilin anlamışsunız ama yanlış anlamışsınız boykot para verip alıp kırarak değil almayarak olur yazık paraya .....
Sanırım kafası çalışıyor olsaydı bunu yapmazdı !
ABD yi Boykot Etmek İsteyen Kişiler; Elbette ABD yi Protesto hakkınız Bulunmaktadır, Lütfen Hafızalarınız Zorlayın; Ülkemizde; KAHROLSUN EMPERYALİST ABD diye Bağırdığı için HAPİSTE OLANLAR OLDU mu? Halen Bu Kişilerden Hapiste Olanlar Var mı? Hiç DÜŞÜNDÜNÜZ mü? Sizler daha şimdi ABD nin EMPERYALİST Olduğunu Anladınız, Unutmayın Sizden Çok Önce ABD ye KAFA Tutan Vatandaşlarımızı KOMİNİST diye YAFTALADIĞINIZI HATIRLATMAK İSTEDİM. Şimdi VİCDAN Zamanı İse BU KİŞİLERİ HATIRLATMAK İSTEDİM. Saygılarımla
salaklık budur... o aletin parası ödendi ve para havale edildi... anladın sen onu...boşa işler bunlar...
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bi tane akıllı yok mu Allah aşkına çocuk gibi nelerle uğraşıyorlar
Ben de sabah tlfnumu yere firlattim dandik tuslu bir telefondu,, ermeni arkadasim (benim gozumde bir turkten daha fazla turktur) kendi tlfnunu bana verdi ...
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