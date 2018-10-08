MHP'li Manisa ve Mersin belediye başkanları CHP'ye mi geçiyor?

Seçimlere "sağın dilini" kullanarak girme yönünde hazırlıklar yaptığı belirtilen CHP'nin adaylar konusunda da benzer bir strateji izleyeceğinin sinyalleri artıyor.
CHP'de Ankara adaylığı için öne çıkan isim MHP kökenli Mansur Yavaş olurken, Cumhuriyet'in haberine göre, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin MHP’li Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile de temas kurulduğu ve önümüzdeki günlerde CHP’ye geçerek aday gösterileceği belirtiliyor.
Habere göre, Mersin’de mevcut belediye başkanı MHP’li Burhanettin Kocamaz’ın ismi de CHP ile anılıyor.
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