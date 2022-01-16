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  4. MHP'li meclis üyesinin acı günü: Kızı sobadan sızan gazla zehirlenerek hayatını kaybetti

MHP'li meclis üyesinin acı günü: Kızı sobadan sızan gazla zehirlenerek hayatını kaybetti

16.01.2022 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde’de Çamardı Belediye Meclisi’nin MHP’li üyesi Abidin Üzümcü’nün kızı sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybederken, 11 yaşındaki oğlu hastanede tedavi altına alındı.

MHP'li meclis üyesinin acı günü: Kızı sobadan sızan gazla zehirlenerek hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Çamardı ilçesine bağlı Celaller köyünde meydana gelen olayda Çamardı Belediyesi’nin MHP’li Meclis üyesi Abidin Üzümcü, sabah saatlerinde aynı odada uyuyan kızı Neslihan (21) ile oğlu Ömer’in (11) hareketsiz yattığını fark edince sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

KARDEŞİNİN DURUMU KRİTİK

Eve gelen sağlık ekipleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencisi olan Neslihan’ın kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini, kardeşi Ömer’in ise durumunun kritik olduğunu belirledi. Neslihan Üzümcü’nün cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, Ömer Üzümcü ise Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
MHP
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