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MHP'li Mustafa Aluç görevinden istifa etti

10.05.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Pütürge İlçe Başkanı Mustafa Aluç görevinden istifa ettiğini açıkladı. Aluç, istifa gerekçesi olarak "partisinin il teşkilatı ile uyum içerisinde çalışma imkanı ve ortamı kalmamasını" gösterdi.

MHP'li Mustafa Aluç görevinden istifa etti

MHP Pütürge İlçe Başkanı Mustafa Aluç görevini bıraktığını duyurdu. Pütürge'de 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanlığını yüzde 60'a yakın oyla Cumhur İttifakı kazanmıştı.

Aluç, istifasını şu sözlerle açıkladı:

"2018 Yılından beri üstlenmiş olduğum Pütürge İlçesi MHP İlçe Başkanlığı görevini bugün itibarıyla bırakmış bulunmaktayım. Her zaman görevimin başında ilk günden bugüne kadar aynı şevk ve heyecanla tüm yol arkadaşlarımla birlikte görev yapmaktan gurur ve onur duydum. Tek gaye bulunduğum makamın bir temsil makamı değil milletin hizmetkarı olmanın bilinci içerisinde oldum. Pütürgemin ve memleketimin menfaatleri ve çıkarları ne ise o gaye ile hizmet ettim. Fakat Malatya İl Teşkilatımla bugünden sonra uyum içerisinde çalışma imkanım ve ortamım kalmadığını düşündüğümden dolayı 2 dönemdir yürüttüğüm Milliyetçi Hareket Partisi Pütürge İlçe Başkanlığı görevimden Malatya MHP İl Başkanlığı ile düştüğümüz fikir ayrılığı ve fikir uyuşmazlığı yüzünden gördüğüm lüzum üzerine kendi isteğimle istifa ediyorum."

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