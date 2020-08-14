HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MHP'li Şahin'den İzmir Büyükşehir'in açtığı markete 'terör örgütü renkleri' tepkisi

MHP'li Şahin'den İzmir Büyükşehir'in açtığı markete 'terör örgütü renkleri' tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2020 17:19 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Menemen ilçesinde açılan 'Halkın Bakkalı' isimli ucuz markette, terör örgütü renklerinin kullanıldığını iddia ederek, tepki gösterdi.

MHP'li Şahin'den İzmir Büyükşehir'in açtığı markete 'terör örgütü renkleri' tepkisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Egekent 2'de 'Halkın Bakkalı' isimli ucuz market açtı. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de marketin dış cephesinde kullanılan renklerin terör örgütü PKK'nın renkleri olduğunu söyleyerek, tepki gösterdi. Şahin yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Dün sosyal medyada, Menemen'e 'Halkın Bakkalı' adı altında bir işletme açıldığını gördüm. Renkleri sarı-kırmızı-yeşildi. Tunç Soyer'in bu ilk gafı değil. Bunlar artık gaf olmaktan çıktı. Kasten yapılmış hareket olarak görüyoruz. Bu PKK renkleri değil mi sizce? Bu, açık açık İzmirli ile Türk milleti ile alay ediyor. Alaydan başka bir şey değil. Sarı, kırmızı, yeşil renginin manasını herkes biliyor. Geçen hafta biz, Büyükşehir Belediyesi'ne ait binanın kolonlarını, LGBT renklerine boyadı diye tepki göstermiştik. Arkasından bu geldi."

market

TUNÇ SOYER'E RENK TEPKİSİ: BÖYLE İLGİNÇ ŞEYLERİNİ ANLAYAMIYORUZ

Şahin, "Başkan Soyer'in değişik bir yönetim anlayışı olduğunu" söyleyerek, "Biz kamuoyu baskısıyla İzmir'e yeni alınan vapurun adını Fethi Sekin koydurduk. Rengini mavi beyaz yapmış. Mavi beyaz bir Yunan rengi. Belediye'nin altındaki kolonlara bir renk yaptı, LGBT renklerinde boyamış. Pazar yeri açtı adını Pagos koydu. Biz, Sayın Tunç Soyer'in böyle ilginç şeylerini anlayamıyoruz. İzmirli, Atatürkçü, vatansever vatandaşlarımıza sesleniyorum; Lütfen Tunç Soyer'e bunun hesabını sorun" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez! Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!
Görüntüler olay olmuştu! Soruşturma başlatıldıGörüntüler olay olmuştu! Soruşturma başlatıldı
Perseid meteor yağmuru ne zaman? Meteor yağmuru saat kaçta?Perseid meteor yağmuru ne zaman? Meteor yağmuru saat kaçta?

En Çok Okunan Haberler

Trafikte dehşeti yaşatmıştı! Tepki çeken olayda yeni gelişme
Trafikte dehşeti yaşatmıştı! Tepki çeken olayda yeni gelişme
Tepki yağıyor: Ortadoğu'da ezber bozan gelişme
Tepki yağıyor: Ortadoğu'da ezber bozan gelişme
Altında iki ay sonra bir ilk yaşanabilir
Altında iki ay sonra bir ilk yaşanabilir
Babası taburcu edildi! Bakın ne paylaştı
Babası taburcu edildi! Bakın ne paylaştı
Dünyada bir ilk! Koronavirüse karşı atlardan antikor ürettiler
Dünyada bir ilk! Koronavirüse karşı atlardan antikor ürettiler
Bakan Ersoy duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyüğü
Bakan Ersoy duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyüğü

İlginizi Çekebilir

Bakan Koca'dan anne ve babalara kritik çağrı
Bakan Koca'dan anne ve babalara kritik çağrı
Bursa'da dehşete düşüren görüntü!
Bursa'da dehşete düşüren görüntü!
Bakan Soylu'dan 81 ilin valisiyle kritik görüşme
Bakan Soylu'dan 81 ilin valisiyle kritik görüşme
Prof. Dr. Ceyhan: Görünce bir daha dışarıya çıkmadım
Prof. Dr. Ceyhan: Görünce bir daha dışarıya çıkmadım
Muharrem Sarıkaya: Okulda eğitim 21 Eylül'de başlayacak
Muharrem Sarıkaya: Okulda eğitim 21 Eylül'de başlayacak

Diğer Haberler

Son dakika: Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli son depremler)
Son dakika: Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli son depremler)
Kahramanmaraş'ta hayvanlara kötü muamele iddiasına soruşturma
Görüntüler olay olmuştu! Soruşturma başlatıldı
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'İzolasyon Tedbirleri' genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!
Denizde 1. Dünya Savaşı'ndan kalan top mermisi bulundu
Denizde bulundu! 1. Dünya Savaşı'ndan kalma...
Vaka sayısının en çok olduğu 5 ilden biri! Kılık değiştirdi ve...
Vaka sayısının en çok olduğu 5 ilden biri! Kılık değiştirdi ve...
Apartmanın giriş kapısında yazılan yazıyı gören şaştı kaldı!
Apartmanın giriş kapısında yazılan yazıyı gören şaştı kaldı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.