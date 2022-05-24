MHP'li Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın kızı Elif Su yaşamını yitirdi. Basında yer alan haberlerin ardından; MHP'li Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ kimdir? Bilal Uludağ'ın kızı Elif Su ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. MHP'li belediye başkanının biyografisi ve kızı Elif Su'nun ölüm nedenine ile ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MHP'Lİ SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANI BİLAL ULUDAĞ KİMDİR?

Bilal Uludağ, 1970 yılında İmamoğlu Sayca Köyünde doğdu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1999 yılında kendi isteği ile çalıştığı hukuk bürosundan ayrılarak Uludağ Hukuk Bürosunu kurdu.

MHP Sofulu Beldesi Yönetim Kurulu Üyesi (2005 - 2008) olarak başladığı siyasal yaşamını daha sonra; MHP Sarıçam İlçesi Kurucu Üyesi (2008 - 2009), MHP Sarıçam İlçesi Yönetim Kurulu Üyesi ve 2 nci Başkanı (2009 - 2012), MHP Sarıçam İlçesi 2 nci Başkanı (2012 - 2013) olarak sürdürdü.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD), INTA (International Trademark Association), İş ve İnsan Kaynakları Enstitüsü Derneği, Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Derneği, Çukurova Hukukçular Derneği Üyesi olan Av. Bilal Uludağ, ulusal ve uluslararası olan bu kuruluşların çalışmalarına da düzenli olarak katkıda bulunuyor.

Bilal Uludağ, evli ve iki çocuk babasıdır.

BİLAL ULUDAĞ'IN KIZI ELİF SU ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Adana'da MHP'li Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın kansere yakalanan kızı Elif Su, hayatını kaybetti.

BİLAL ULUDAĞ'IN KIZI ELİF KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın kızı Elif Su, bir ay önce kanser teşhisiyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. 11 yaşındaki Elif Su hayata gözlerini yumdu.

