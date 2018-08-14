MHP'li Semih Yalçın'dan İYİ Partili Koray Aydın'a: Sümbül Ağa'sı, akışkan, cıvık...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, TBMM’deki yemin töreninde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin elini öpen İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz'ın transferi dolayısıyla MHP’yi eleştiren İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’a sert sözlerle tepki gösterdi. Yalçın, “İyi Part’nin Sümbül Ağa’sı Koray Aydın; Hanım Sultancığı 24 Haziran’da sörf tahtasından düşeli ne yapacağını, nereye huluskârlık edeceğini, kime çemkireceğini, kime yağdanlık edeceğini bilemeyip şaşkın vaziyete düşmüştür" ifadelerini kullandı. Yalçın, “Seçmenin siyaseten hadım ettiği devşirme takımını etrafına toplayarak yaptığı son açıklama esnasında Başağa Koray Aydın’ın, Sayın Genel Başkanımızın adını anmış olması, pespaye bir Harem entrikasıdır” dedi. Yalçın, “Bilinmelidir ki MHP’nin gölgesinde siyaset yaparak ayakta kalmaya çalışanlar, o yaman gölgenin ağırlığı altında ezilmekten kurtulamayacaklardır” diye konuştu. Semih Yalçın'ın açıklaması şu şekilde: İP siyaset sahnesine çıktıktan sonra hızla yönetim kademesine Harem Ağası atama kararı alıp uygulamaya koymuş, Hanım Sultancık’ın Başağası konumuna da Koray Aydın getirilmişti. Lakin İP’in Sümbül Ağa’sı Koray Aydın; Hanım Sultancığı 24 Haziran’da sörf tahtasından düşeli ne yapacağını, nereye huluskârlık edeceğini, kime çemkireceğini, kime yağdanlık edeceğini bilemeyip şaşkın vaziyete düşmüştür.

İP’in Başağası; sonunda, televizyon dizilerine ilham veren Harem entrikalarının güncel senaryosunu yazmaya soyunmuş, sonra da siyaset devşirmeleriyle birlikte sahneye koyup kamuoyu önünde onayarak zevahiri kurtarma çabasına girmiştir. Bugün haddini aşarak sayın genel başkanımıza milletvekili borsasını açmak gibi bir seviyesiz suçlamada bulunmuştur. Aslında borsa, finans ve akçeli işlerden en iyi anlayan kendisidir. Bilindiği gibi Türk yargısı Türk milleti adına karar verir. Yani gerek bağımsız mahkemeler gerekse Yüce divan millet adına karar verir. O halde Yüce Divan maşeri vicdandır. Asıl olan Yüce divanda değil maşeri vicdanda aklanmaktır. Mesele şudur: Lider zannedip peşine takıldığı kimesnenin Pensilvanya madeninden basılmış “kalp sultan” olduğu ortaya çıkınca telaşa kapılan Başağa; içine düştükleri aciz, perişanlık ve çıplaklığı örtmek için MHP gibi bir siyaset kalesinin gölgesine saklanmaya çalışmaktadır. Seçmenin siyaseten hadım ettiği devşirme takımını etrafına toplayarak yaptığı son açıklama esnasında Başağa Koray Aydın’ın, Sayın Genel Başkanımızın adını anmış olması, pespaye bir Harem entrikasıdır.

Başağa, aklınca MHP’yi ve onun saygın liderini siyasi tartışmaların parçası hâline getirerek durumu kurtarma derdindedir. Başağa Aydın’ın hanım sultanın kapısında Sayın Genel Başkanımızın ismini sahte bir gafla zikrederek yuhalatmaya cüret etmesinin şuuraltı planında, denaet ve zilletten beslenen dönme ve devşirme psikolojisi yatmaktadır. Başağa, gazetecilerin sorularını cevaplandırırken de “kendini anlatan insan” sıfatıyla “mikser” kelimesini sarf etmiştir. “Mikser” kelimesi Koray Aydın’ı hulasa etmeye kâfi gelmemekle birlikte, onun “yumuşak oyun hamuru ‘slime’ gibi akışkan ve cıvık” politik duruşunu Türkçemizde tasvir ve tarif edecek çok sayıda tanım ve terim bulunmaktadır. Bunlar arasında, “yazısı turası silinmiş”, “içine girdiği her kabın şeklini alabilen”, “yumuşakça” gibi terim ve tanımlamalar da yer almaktadır. Halk nezdindeki görünürlüğü ve itibarı öylesine silinmiştir ki Başağa Koray Aydın, artık politika aynasında bile seçilememektedir. Öyle anlaşılmaktadır ki MHP’de tutunamayıp Pensilvanya’nın İP’ine sarılanların, sübhaneke boncuğu gibi İP’e dizilenlerin, millî irade marifetiyle defterleri dürülüp sandığa kaldırılınca politikada yaşadığı büyük hayal kırıklığı, orada toplanan bazı zayıf karakterlilerin zaaflarını da büsbütün büyütmüştür. İhanetin vefasının, bozgunculuğun adaletinin olmadığı bir defa daha anlaşılmıştır.