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MHP'li Semih Yalçın'dan İYİ Partili Koray Aydın'a: Sümbül Ağa'sı, akışkan, cıvık...

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.08.2018 09:12 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, meclisteki yemin töreni sırasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz'ın transferi nedeniyle MHP'yi eleştiren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'la ilgili çok sert sözler sarf etti.

MHP'li Semih Yalçın'dan İYİ Partili Koray Aydın'a: Sümbül Ağa'sı, akışkan, cıvık...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, TBMM’deki yemin töreninde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin elini öpen İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz'ın transferi dolayısıyla MHP’yi eleştiren İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’a sert sözlerle tepki gösterdi.

Yalçın, “İyi Part’nin Sümbül Ağa’sı Koray Aydın; Hanım Sultancığı 24 Haziran’da sörf tahtasından düşeli ne yapacağını, nereye huluskârlık edeceğini, kime çemkireceğini, kime yağdanlık edeceğini bilemeyip şaşkın vaziyete düşmüştür" ifadelerini kullandı. Yalçın, “Seçmenin siyaseten hadım ettiği devşirme takımını etrafına toplayarak yaptığı son açıklama esnasında Başağa Koray Aydın’ın, Sayın Genel Başkanımızın adını anmış olması, pespaye bir Harem entrikasıdır” dedi. Yalçın, “Bilinmelidir ki MHP’nin gölgesinde siyaset yaparak ayakta kalmaya çalışanlar, o yaman gölgenin ağırlığı altında ezilmekten kurtulamayacaklardır” diye konuştu.

Semih Yalçın'ın açıklaması şu şekilde:

İP siyaset sahnesine çıktıktan sonra hızla yönetim kademesine Harem Ağası atama kararı alıp uygulamaya koymuş, Hanım Sultancık’ın Başağası konumuna da Koray Aydın getirilmişti. Lakin İP’in Sümbül Ağa’sı Koray Aydın; Hanım Sultancığı 24 Haziran’da sörf tahtasından düşeli ne yapacağını, nereye huluskârlık edeceğini, kime çemkireceğini, kime yağdanlık edeceğini bilemeyip şaşkın vaziyete düşmüştür.

İP’in Başağası; sonunda, televizyon dizilerine ilham veren Harem entrikalarının güncel senaryosunu yazmaya soyunmuş, sonra da siyaset devşirmeleriyle birlikte sahneye koyup kamuoyu önünde onayarak zevahiri kurtarma çabasına girmiştir. Bugün haddini aşarak sayın genel başkanımıza milletvekili borsasını açmak gibi bir seviyesiz suçlamada bulunmuştur. Aslında borsa, finans ve akçeli işlerden en iyi anlayan kendisidir. Bilindiği gibi Türk yargısı Türk milleti adına karar verir. Yani gerek bağımsız mahkemeler gerekse Yüce divan millet adına karar verir. O halde Yüce Divan maşeri vicdandır.

Asıl olan Yüce divanda değil maşeri vicdanda aklanmaktır. Mesele şudur: Lider zannedip peşine takıldığı kimesnenin Pensilvanya madeninden basılmış “kalp sultan” olduğu ortaya çıkınca telaşa kapılan Başağa; içine düştükleri aciz, perişanlık ve çıplaklığı örtmek için MHP gibi bir siyaset kalesinin gölgesine saklanmaya çalışmaktadır.

Seçmenin siyaseten hadım ettiği devşirme takımını etrafına toplayarak yaptığı son açıklama esnasında Başağa Koray Aydın’ın, Sayın Genel Başkanımızın adını anmış olması, pespaye bir Harem entrikasıdır.

Başağa, aklınca MHP’yi ve onun saygın liderini siyasi tartışmaların parçası hâline getirerek durumu kurtarma derdindedir. Başağa Aydın’ın hanım sultanın kapısında Sayın Genel Başkanımızın ismini sahte bir gafla zikrederek yuhalatmaya cüret etmesinin şuuraltı planında, denaet ve zilletten beslenen dönme ve devşirme psikolojisi yatmaktadır.

Başağa, gazetecilerin sorularını cevaplandırırken de “kendini anlatan insan” sıfatıyla “mikser” kelimesini sarf etmiştir. “Mikser” kelimesi Koray Aydın’ı hulasa etmeye kâfi gelmemekle birlikte, onun “yumuşak oyun hamuru ‘slime’ gibi akışkan ve cıvık” politik duruşunu Türkçemizde tasvir ve tarif edecek çok sayıda tanım ve terim bulunmaktadır.

Bunlar arasında, “yazısı turası silinmiş”, “içine girdiği her kabın şeklini alabilen”, “yumuşakça” gibi terim ve tanımlamalar da yer almaktadır.

Halk nezdindeki görünürlüğü ve itibarı öylesine silinmiştir ki Başağa Koray Aydın, artık politika aynasında bile seçilememektedir. Öyle anlaşılmaktadır ki MHP’de tutunamayıp Pensilvanya’nın İP’ine sarılanların, sübhaneke boncuğu gibi İP’e dizilenlerin, millî irade marifetiyle defterleri dürülüp sandığa kaldırılınca politikada yaşadığı büyük hayal kırıklığı, orada toplanan bazı zayıf karakterlilerin zaaflarını da büsbütün büyütmüştür. İhanetin vefasının, bozgunculuğun adaletinin olmadığı bir defa daha anlaşılmıştır.

Fitne ve fücurun ismetinin, liyakatsizliğin değerinin olmadığı ayan beyan ortaya çıkmıştır. Aptalca kullanılmanın tazmininin, kirli hesaplara kurban gitmenin telafisinin olmadığı acı surette görülmüştür.

MHP’nin, saflarında konuşlanmış bozguncular güruhunu temizlemekle ne kadar “iyi” ettiği açık şekilde gözler önüne serilmiştir.

Vaktiyle MHP’de fitne borusunu üflemek üzere kendilerine Dırar Mescidinin imamlarını örnek alanların, aramızdan temizlenmesinin ne kadar hayırlı olduğu anlaşılmıştır. Öyle görünmektedir ki cadı kazanının kaynadığı bu parti, siyasette bozgunculuğun adı ve adresi olmakla kalmayacak, yönetim güruhu da kendi içinde birbirini yemeye devam edecektir. İP; istisnalar hariç, her gittikleri yerde maraza çıkaran, bozgunculukta mahir, yalancılıkta usta, palavracılıkta avcılardan bile üstün politika tiplemeleriyle dolu bir siyasi kurumdur.

İP’in önde gelenlerinin mizaçları, huyları ve seciyeleri; fısk ve fücura müsaittir. Bunun içindir ki Türk milleti, fesada uğratmak istedikleri camiamızdan tart edildikleri hâlde cibilliyetleri icabı partimize ve Sayın Genel Başkanımıza saldırmaya devam eden dönme ve devşirmeleri “zamanın değirmeni”ne yollamak üzere Hanım Sultancığın çeyiz sandığına istif etmiştir. Bilinmelidir ki MHP’nin gölgesinde siyaset yaparak ayakta kalmaya çalışanlar, o yaman gölgenin ağırlığı altında ezilmekten kurtulamayacaklardır.

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Semih Yalçın MHP İYİ parti Koray Aydın sümbül ağası HAYATİ ARKAZ

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
BİRDEFA ALTI AYLIK İYİ PARTİ ÖNÜNÜ KESTİRMEK İÇİN AKP YE YAMANIP KADINA ETMEDİGİNİZİ BIRAKTINIZ YİNEDE YARIM ASIRLIK AKP DESTEGYLE ZAR ZOR BARAJI GEÇTİZ İYİ PARTİDE BUNA RAHMEN SİZİNKADAR VEKİL ÇIKARTMIŞTIR ÇOK YENİ BİR PARTİ OLMASINA RAGMEN YATIN KALKIN AKP YE ŞÜKREDİN SAYESİNDE İYİ PARTİYEDE DİYECEK İKİ KELİMENİZ OLUYOR . DEGİLSE BARAJDA KALMIŞTINIZ BUNU SİZ BİLMİYORSANIZ CÜMLE ALEM BİLİYOR.
@vural1946 herhesin bildiği ; iyi partinin bir proje partisi olduğudur, akp desteğiyle baraj diyorsun ancak chp desteğiyle barajı güçbela geçen iyi partiyi görmüyorsun, akşenerin oyuyla partinin oyu arasındaki farka bakarsan barajı nasıl geçtiğinizi görürsün, millet herşeyin farkında ....
Tokat gibi cevap..aldınmı ağzının payını Koray..!!!
BÖYLE SONRADAN, ARKADAN KONUŞAN İNSANLARIN FAYDADAN ÇOK ZARARI OLACAĞI HERKESİN BİLMESİ GEREKİR...
NE DERSEN DE...DAĞILMAYA MAHKUMSUN....E..1 SERNEDE ZAMAN VERDİK HADİ....SONUÇ BELLİ YARINIZ MHP DİĞER YARINIZDA PARTİLERE DAĞILACAK KAÇINILMAZ GERÇEK...
gercekten böyle bir ağzı parti için konuşturanlarda olmayan şey insanlıktır. adam olanın ağzına yakışmayan sözler
sümbülün kralı devlet bahceli... küfrettigi partinin kucağına oturdunuz sirf yeniden meclise girebilmek icin.kuca oturmaya alıstıniz bi kere
kadin kime yalakalik etmis bir ornek ver yalakanin krali sizsiniz be birde millete pislik atiyorsunuz kac yillik partisin kadin alti ayda senden cok vekil cikardi istifa edip defolup gidecegine birde millete pislik atiyorsun
S. Yalçın aynaya baksa. başka konuşmaz.
Semih beye taşı gediğine iyi oturtmuş,ykışmışta sümbül ağalığı Koray efendiye.Ne oldu Koray siz MHP den kopunca,kopan vekilleri alkışlayarak karşılarken,Chp den 15 vekil alıp satarken etik değerlerinizi nereye bırakmıştınız,sizin borsa ne borsasıydı.
@mbodur_1965 ON NUMARA YORUM..HELAL OLSUN..BU KADAR İŞTE AYNEN..
Ne yalan söyleyeyim Koray aydın bazı şeyleri hak etti ama bayağı ağır olmuş bu laflar.
“Bilinmelidir ki MHP’nin gölgesinde siyaset'' yapıyormuş şakşakçı akp kulları. Kimin gölgesinde olduğunuzun farkında olmadığına göre sarhoş geziyorsun anlaşılan. Gölgelendiğin yeri bile şaşırmışsın. O ağacın altında sizden önce fetöcüler pkk liler ve akp kurucuları bile vardı. Ama unutmayın İYİ Partı o gölgelendiğiniz ağacı devirince GÜNEŞ'İ tepenizde göreceksiniz.
BİRDEFA ALTI AYLIK İYİ PARTİ ÖNÜNÜ KESTİRMEK İÇİN AKP YE YAMANIP KADINA ETMEDİGİNİZİ BIRAKMADINIZ YİNEDE YARIM ASIRLIK MHP AKP DESTEGİYLE ZAR ZOR BARAJI GEÇTİNİZ İYİ PARTİDE BUNA RAHMEN SİZİNKADAR VEKİL ÇIKARTMIŞTIR ÇOK YENİ BİR PARTİ OLMASINA RAGMEN YATIN KALKIN AKP YE ŞÜKREDİN SAYESİNDE İYİ PARTİYEDE DİYECEK İKİ KELİMENİZ OLUYOR . DEGİLSE BARAJDA KALMIŞTINIZ BUNU SİZ BİLMİYORSANIZ EVVEL ALLAH CÜMLE ALEM BİLİYOR.
HAYATİ ARKAZ SEN İYİ PARTİLİ OLARAK SEÇİLDIN.İYİ PARTİLİLERDEN OY ALDIN..ŞİMDİ BAŞKA PARTİYE GEÇTİN O OYLAR HELALMİ MİLLETİ KANDIRDIN..
ya sistem de sikinti sen partiye oy veriyorsun adami vekil cikartiyorsun o partiyi degistiriyor bence adil degil hangi parti olursa olsun vekil transferi yanlis yerine yedek aday devam etmeli bence
yiyin birbirinizi.
syn Semih Yalçın size zamanında oy verip Ülkü ocaklarında aktif olduğum için kendime çok kızıyorum. Allah affetsin beni. boşa emek verdik size.
gençliğini ülkücü harekete feda etmiş biri olarak söz söyleme hakkımın olduğunu düşünüyorum ve mhp genel başkan yardımcısı sayın semih beyin bütün tespit ve analizlerine İMZA diyorum...aynen on numara tespitler bu camiayı çok yakinen tanıyan biri olarak...
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