MHP'li Semih Yalçın Devlet Bahçeli'nin 'Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur' sözlerini paylaştı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Kararsızlığın, inançsızlığın, gecikmenin ve tembelliğin başarısızlığı hazırlayan unsurlar olduğu şüphesizdir. Üç Hilal’in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur, ihtiyaçtır ve geleceğin lider ülke idealinin gerçekleşmesi buna bağlıdır" sözlerini aktardı.
“SÜREKLİ YOKUŞLARDA SINANDIK”
Semih Yalçın’ın paylaştığı o 10 maddelik açıklama şöyle:
Lider Devlet Bahçeli: …Başkaları için hiç olmayan mesafeler ‘Üç Hilal' için hep vardı ve sarp yollar, keskin dönemeçler, imkânsız geçitler hep karşımıza çıkarıldı. Sürekli yokuşlarda susadık, dar patikalarla sınandık, ateş çemberiyle imtihana çekildik.
“ÜZERİMİZE KİN KUSTULAR”
Ölümle tüketeceklerini hesap ettiler, güçleri yetersiz kaldı. Yağlı urganlarla sindireceklerini umdular, nefesleri yetmedi. Oyunlarla yolumuzdan çevirmeyi denediler, sonuç alamadılar. Tehditlerle doğru bildiklerimizden ödün istediler, vermedik.
Bizlere yenilgi yaşatmak için ahlaksızca saldıranlar, nefretleriyle kardıkları çamuru bağrımıza sıçratmaya çabalayanlar başlarını Üç Hilal'in kudretine durmadan çarpmışlardır. Hedef olduk, ama yılmadık. İftiralara uğradık, ama yıkılmadık.
“DAVA ARKADAŞLARIMA KATİL, MAFYA DİYENLER…”
Suçlandık, mağdur olduk, ama mağrurluğumuzu hiç bozmadık. Dava arkadaşlarıma katil, faşist, mafya bozuntusu, kovboy, kafatasçı, şerefsiz diyen; ve sahte gözyaşı döken zihniyetlerin ömrü hayatında beddualar peşlerini hiç bırakmayacaktır.
Bir asrı aşan Türk milliyetçiliği fikriyatının siyasal temsilcisi olan partimiz elbette Türk milletinin desteğiyle, ilgisiyle ve yardımıyla bu zamana kadar güçlenerek gelmiştir.
“TEK BAŞINA İKTİDAR ARTIK ZORUNLULUKTUR”
Kararsızlığın, inançsızlığın, gecikmenin ve tembelliğin başarısızlığı hazırlayan unsurlar olduğu şüphesizdir. Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur, ihtiyaçtır ve geleceğin lider ülke idealinin gerçekleşmesi buna bağlıdır.
MHP'Lİ İSİMLERDEN PEŞ PEŞE BENZER MESAJLAR
MHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Celal Adan ile MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’ın aynı dakikalarda “Bozkurt duruşu olmalı insanın, hain pusuları bertaraf eden, Bozkurt bakışı olmalı insanın, yurduna göz dikenin gözünü oyan, Bozkurt Lideri olmalı insanın, ergenekondan çıkarıp vatan kuran, vatan kurtaran!” paylaşımı yaptığı görüldü.
MHP Genel Başkan Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker de aynı mesajı verdi.
SEMİH YALÇIN'IN TWEETİNDE PAYLAŞTIĞI KONUŞMA METNİ 2011 TARİHİNDEN
Öte yandan Semih yalçın'ın paylaşımına konu olan Devlet Bahçeli'nin sözlerinin "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin 2011 Yılı Milletvekilliği Genel Seçimleri Seçim Beyannamesi'nin Açıklanması Münasebetiyle Yapmış Oldukları Konuşma Metni" başlığıyla 28 Ocak 2011 tarihinde yaptığı konuşma metninden olduğu da gözlerden kaçmadı.
SEMİH YALÇIN'DAN YENİ AÇIKLAMA: CUMHUR İTTİFAKI DİMDİK AYAKTA
Bu paylaşımlardan yaklaşık 2 saat sonra Semih Yalçın, yeni bir tweet dizisi paylaşarak,
"1-Sosyal medyada bazı yorumcular, kendi aculluklarını ve isabetsiz değerlendirmelerini sorgulamak yerine kabahati başkalarında aramaya çalışmaktadır. Hatta kimi faturayı parti politikalarımıza çıkarmaya çalışarak kendi kusur ve eksikliklerini örtbas etmeye çalışmaktadır.
2-MHP’nin tutumunu hâlâ anlamıyoruz moduna girip “siyasi şıklıktan” dem vuranlar, söylediklerimizden söylemediklerimizi çıkaranlardır. Bu gibiler, esasen söylemediklerimiz üzerinden yorum yaptıkları içindir ki söylenenler karşısında şaşkınlık içerisinde kalmaktadır.
3(son)-Hiç kimsenin endişesi olmasın Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır Türkiye’nin geleceğinin mimarı olacaktır." ifadelerine yer verdi.
Semih Yalçın'ın paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin birlikte fotoğraflarını paylaştığı da dikkatlerden kaçmadı.