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MHP'li Semih Yalçın Devlet Bahçeli'nin 'Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur' sözlerini paylaştı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2020 15:30 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yer verdi. Yalçın'ın paylaştığı mesajda MHP liderinin "Üç Hilal’in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur" sözleri dikkat çekerken, MHP'li isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi. Gündeme bomba gibi düşen paylaşımların ardından Yalçın, sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir paylaşımda bulunarak 'Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır' ifadelerine yer verdi.

MHP'li Semih Yalçın Devlet Bahçeli'nin 'Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur' sözlerini paylaştı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Kararsızlığın, inançsızlığın, gecikmenin ve tembelliğin başarısızlığı hazırlayan unsurlar olduğu şüphesizdir. Üç Hilal’in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur, ihtiyaçtır ve geleceğin lider ülke idealinin gerçekleşmesi buna bağlıdır" sözlerini aktardı.

“SÜREKLİ YOKUŞLARDA SINANDIK”

Semih Yalçın’ın paylaştığı o 10 maddelik açıklama şöyle:

  • Lider Devlet Bahçeli: …Başkaları için hiç olmayan mesafeler ‘Üç Hilal' için hep vardı ve sarp yollar, keskin dönemeçler, imkânsız geçitler hep karşımıza çıkarıldı. Sürekli yokuşlarda susadık, dar patikalarla sınandık, ateş çemberiyle imtihana çekildik.

  • Milliyetçiliğin yaşaması, Ülkücülüğün var olması, Türk milletinin ebediliği için hep bedel ödememiz gerekti, çileyi ve mahrumiyeti alt etmemiz icap etti. Kurşunla pes ettireceklerini sandılar, başaramadılar.

“ÜZERİMİZE KİN KUSTULAR”

  • Ölümle tüketeceklerini hesap ettiler, güçleri yetersiz kaldı. Yağlı urganlarla sindireceklerini umdular, nefesleri yetmedi. Oyunlarla yolumuzdan çevirmeyi denediler, sonuç alamadılar. Tehditlerle doğru bildiklerimizden ödün istediler, vermedik.

  • Ne var ki bizi yok etmeye çalışanlar, üzerimize kinlerini kusanlar, Ülkücüyü hakir görenler her dönemde mağlubiyetin sillesiyle soluksuz kalmışlardır.

Bizlere yenilgi yaşatmak için ahlaksızca saldıranlar, nefretleriyle kardıkları çamuru bağrımıza sıçratmaya çabalayanlar başlarını Üç Hilal'in kudretine durmadan çarpmışlardır. Hedef olduk, ama yılmadık. İftiralara uğradık, ama yıkılmadık.

“DAVA ARKADAŞLARIMA KATİL, MAFYA DİYENLER…”

  • Suçlandık, mağdur olduk, ama mağrurluğumuzu hiç bozmadık. Dava arkadaşlarıma katil, faşist, mafya bozuntusu, kovboy, kafatasçı, şerefsiz diyen; ve sahte gözyaşı döken zihniyetlerin ömrü hayatında beddualar peşlerini hiç bırakmayacaktır.

  • Bir asrı aşan Türk milliyetçiliği fikriyatının siyasal temsilcisi olan partimiz elbette Türk milletinin desteğiyle, ilgisiyle ve yardımıyla bu zamana kadar güçlenerek gelmiştir.

  • Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmediğini en iyi bilen ve yaşayan sizlersiniz. Gündüz kandilini hazırlamayanın, gece karanlığına mahkûm olacağının da farkındasınız.

“TEK BAŞINA İKTİDAR ARTIK ZORUNLULUKTUR”

  • Kararsızlığın, inançsızlığın, gecikmenin ve tembelliğin başarısızlığı hazırlayan unsurlar olduğu şüphesizdir. Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur, ihtiyaçtır ve geleceğin lider ülke idealinin gerçekleşmesi buna bağlıdır.

  • Asla pes etmeyeceğiz, düşmeyeceğiz, atalet göstermeyeceğiz. Yenileceğinden korkanların, mağlubiyetten başka şansları olmadığını unutmayacağız. Felaketlere dayanacağız, üstesinden geleceğiz, dedikoduyu bertaraf edeceğiz ve hıyanetin tüm taraflarına başarısızlığı tattıracağız.

MHP'Lİ İSİMLERDEN PEŞ PEŞE BENZER MESAJLAR

MHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Celal Adan ile MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’ın aynı dakikalarda “Bozkurt duruşu olmalı insanın, hain pusuları bertaraf eden, Bozkurt bakışı olmalı insanın, yurduna göz dikenin gözünü oyan, Bozkurt Lideri olmalı insanın, ergenekondan çıkarıp vatan kuran, vatan kurtaran!” paylaşımı yaptığı görüldü.

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MHP Genel Başkan Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker de aynı mesajı verdi.

SEMİH YALÇIN'IN TWEETİNDE PAYLAŞTIĞI KONUŞMA METNİ 2011 TARİHİNDEN

Öte yandan Semih yalçın'ın paylaşımına konu olan Devlet Bahçeli'nin sözlerinin "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin 2011 Yılı Milletvekilliği Genel Seçimleri Seçim Beyannamesi'nin Açıklanması Münasebetiyle Yapmış Oldukları Konuşma Metni" başlığıyla 28 Ocak 2011 tarihinde yaptığı konuşma metninden olduğu da gözlerden kaçmadı.

SEMİH YALÇIN'DAN YENİ AÇIKLAMA: CUMHUR İTTİFAKI DİMDİK AYAKTA

Bu paylaşımlardan yaklaşık 2 saat sonra Semih Yalçın, yeni bir tweet dizisi paylaşarak,

"1-Sosyal medyada bazı yorumcular, kendi aculluklarını ve isabetsiz değerlendirmelerini sorgulamak yerine kabahati başkalarında aramaya çalışmaktadır. Hatta kimi faturayı parti politikalarımıza çıkarmaya çalışarak kendi kusur ve eksikliklerini örtbas etmeye çalışmaktadır.

2-MHP’nin tutumunu hâlâ anlamıyoruz moduna girip “siyasi şıklıktan” dem vuranlar, söylediklerimizden söylemediklerimizi çıkaranlardır. Bu gibiler, esasen söylemediklerimiz üzerinden yorum yaptıkları içindir ki söylenenler karşısında şaşkınlık içerisinde kalmaktadır.

3(son)-Hiç kimsenin endişesi olmasın Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır Türkiye’nin geleceğinin mimarı olacaktır." ifadelerine yer verdi.

Semih Yalçın'ın paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin birlikte fotoğraflarını paylaştığı da dikkatlerden kaçmadı.

SEMIH YALCIN

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