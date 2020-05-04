HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MHP'li vekil açıkladı: Mayıs sonunda günlük vaka sayısının 100'ün altına inmesini bekliyoruz

MHP'li vekil açıkladı: Mayıs sonunda günlük vaka sayısının 100'ün altına inmesini bekliyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2020 17:32 | Son Güncelleme

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Türkiye'de koronavirüse karşı alınan önlemlerin başarılı olduğunu belirterek, "Aynı şekilde sürdürürsek, önlem almaya devam edersek, mayıs ayının sonunda günlük vaka sayısının 100'ün altına inmesini bekliyoruz" dedi.

MHP'li vekil açıkladı: Mayıs sonunda günlük vaka sayısının 100'ün altına inmesini bekliyoruz

MHP'li Aycan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de 11 Mart'ta ilk vakanın görülmesinin ardından 55 gün geçtiğini ve salgının 11 Nisan'da en yüksek seviyeye çıktığını belirtti. Alınan önlemlerin başarılı olduğunu, 11 Nisan'dan sonra vakaların azalmaya başladığını kaydeden Aycan, "Aynı şekilde sürdürürsek, önlem almaya devam edersek, mayıs ayının sonunda günlük vaka sayısının 100'ün altına inmesini bekliyoruz" dedi.

'HER ŞEY BİTMİŞ DEĞİL'

Önlemler sayesinde iyi gelişmelerin yaşandığına dikkati çeken Aycan, "İyi belirteler var ancak, tedbirlerin devam etmesi gerekiyor. Her şey bitmiş değil. Maskesiz ve sosyal mesafeye dikkat etmeden devam edersek, Allah korusun tekrar vaka yükselmeleri görülebilir. Vaka sayıları henüz sıfırlanmadı. Sıfırlansa bile vakalar dünyada olmaya devam edecek" diye konuştu.

'MESLEKİ TAZMİNAT VERMEMİZ LAZIM'

Aycan, çok sayıda sağlık personelinin bu virüsten dolayı hastalandığını ve ölümler yaşandığını belirterek, onları sadece alkışlamanın yetmediğini bildirdi. Aycan, "Hala bu vakalar, ölümler ne olarak tanımlanacak net değil. Bir meslek hastalığı, iş kazası olarak tanımlanacak mı? Bu çok önemli. Çünkü tazminat alabilecekler mi? Ne statü tanıyacağız. Hastalanan ve ölen sağlık çalışanlarına mesleki tazminat vermemiz lazım. İş Sağlığı ve İş Güvenliği kanunu buna müsait aslında" ifadelerini kullandı.

Aycan ayrıca, Sağlık Bakanlığı'nın personel alımına devam etmesi gerektiğini vurguladı. (DHA)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bu sabah İstanbul! Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bu sabah İstanbul!
AB toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu mesajAB toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu mesaj
Dikkat! Bu hastalık körlük ve uzuv kayıplarına neden oluyorDikkat! Bu hastalık körlük ve uzuv kayıplarına neden oluyor

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı'ndan LGS mesajı!

Milli Eğitim Bakanı'ndan LGS mesajı!

Berber, kuaför, kafe, restoran ve camiler ne zaman açılacak?

Berber, kuaför, kafe, restoran ve camiler ne zaman açılacak?

Kritik Bakanlar Kurulu başladı

Kritik Bakanlar Kurulu başladı

Ölü sayısında son 24 saatte dikkat çeken artış!

Ölü sayısında son 24 saatte dikkat çeken artış!

Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu! İşte uygulanacak zam oranı

Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu! İşte uygulanacak zam oranı

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Seyahat kısıtlaması 1 gün uzatıldı

Seyahat kısıtlaması 1 gün uzatıldı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Bitlis'ten acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Bitlis'ten acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Yer: Sivas! 120 bin TL'lik veresiye borcunu kapattılar

Yer: Sivas! 120 bin TL'lik veresiye borcunu kapattılar

Diğer Haberler
Sivas'ta, yıldırım isabet eden çiftçi hayatını kaybetti

Sivas'ta, yıldırım isabet eden çiftçi hayatını kaybetti

Kınalıada'dan yükselen dumanlar panik yarattı

Kınalıada'dan yükselen dumanlar panik yarattı

TEM'deki kaza trafiği kilitledi

TEM'deki kaza trafiği kilitledi

Konya esrarengiz ABD'liyi konuşmuştu! Bıraktığı balıklar bulunamadı

Konya esrarengiz ABD'liyi konuşmuştu!

Pancar toplarken uçurumdan düştü, 5 saatte kurtarıldı

Pancar toplarken uçurumdan düştü, 5 saatte kurtarıldı

Son dakika: AB toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu mesaj

AB toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu mesaj

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.