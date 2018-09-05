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MHP’li vekil: Sarayın önünde çadır kuracağım

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.09.2018 14:24 | Son Güncelleme

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) fındık fiyatını açıklamamasına tepki göstererek halkı mitinge davet eden MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, gerekirse Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde çadır kuracağını da açıkladı. Enginyurt, “AKP’li Ordu Milletvekilleri bizimle dalga geçiyor. Cumartesi günü Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım ve sesimizi duyuralım. Gerekirse gidip sarayın önünde çadır da kuracağım’’ dedi.

MHP’li vekil: Sarayın önünde çadır kuracağım

Enginyurt, fındık üreticisinin hakkına sahip çıkmanın muhalefet yapmak olmadığını belirterek, “8 milyon üretici perişan, fındık üreticisi kan ağlıyor. AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız “Çarşamba olmadı cuma açıklanıyor olmadı pazartesi” diyerek adeta bizimle dalga geçerken, AKP’li diğer iki Ordu milletvekili zaten adeta yok hükmündeler. Milletin düğününde de cenazesinde de yoklar. Biz bunu söyledik diye suçlu mu oluyoruz?” dedi. Enginyurt CHP'yi de sokağa çıkmadıkları gerekçesiyle eleştirirken, “İş işten geçmeden fındık üreticisinin hakkını savunmak zorundayız” diye konuştu.

BAHÇELİ DESTEK VERDİ

Enginyurt, cumartesi günü Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda yapacağı basın açıklaması öncesinde sosyal medyadaki sayfasından canlı yayın da yaptı. “Ben seçim öncesi demiştim. Fındığın durumundan cumhurbaşkanımızın haberi yok. Cumartesi günü Ordu Cumhuriyet Meydanı’nda buluşalım ve sesimizi sayın cumhurbaşkanına duyuralım. Cumhurbaşkanımızın haberi olması için mücadele edeceğim. Gerekirse sarayın önüne çadır kurarım” dedi.

Enginyurt bu konuda MHP lideri Devlet Bahçeli ile de görüştü ve ”Sayın Genel Başkanımıza fındık üreticisinin derdini ve TMO’nun taban fiyat açıklamamasının milleti sıkıntıya soktuğunu anlattık. Cumartesi günü yapacağımız basın açıklamasının müsaadesini aldık. Ordu Cumhuriyet meydanında toplanacak insanımıza ve fındık üreticisine selamlarını söyledi. Var olasın liderim…” dedi.

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ak parti cemal enginyurt

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
tütüne sahip çıkmadınız fındıgınız rezil rüsva olsun
çadıra gerek yok biraz yıkama yağlama yapın gazınızı alın bir birinizin iyi gelir vatandaşı düşünmeyin rahat bırakın
Sizin ayakci yalak oldugunuz icin siz saray soytarisi oldugunuz icin MHP IYI partiye tasindi sen degilmiydin sadi somuncuoglu gibi birine tekme sallayan polise yumruk vuran cakal sen kim ureticiyi desteklemek sen kim vatani dusunmek bopun usaklari
Hele şükür uyumayan, gerçeği gören ve dile getiren bir mehape li vekil çıktı. Ne diyelim hepsine en kısa zamanda gözü açık günaydınlar olsun.
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