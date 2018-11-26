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MHP'li vekil uyardı: Geleceğimiz için çok tehlikeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 14:58 | Son Güncelleme

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, "Bu gidişle kimse şeker pancarı ekmeyecek ve tamamen nişasta bazlı şekere mahkum olacağız. Bu durum geleceğimiz için çok tehlikeli." dedi.

MHP'li vekil uyardı: Geleceğimiz için çok tehlikeli

Aycan, Meclis'te, sözleşmeli öğretmen aileleriyle düzenlediği basın toplantısında, eğitimde ciddi sıkıntıların devam ettiğini, sık sık müfredat ve sistem değiştirilmesini doğru bulmadıklarını söyledi.

Yıllardır mesleki eğitime geçilemediğini; okul binalarında eksiklikler bulunduğunu; okullara yeteri kadar ödenek gönderilmediği için temizlik, kırtasiye ve ısınma sorunları olduğunu ifade eden Aycan, ayrıca atanamayan binlerce öğretmen varken sözleşmeli öğretmen uygulamasının başlatıldığını dile getirdi.

Açık varsa öğretmenlerin kadrolu olarak atanması gerektiğini belirten Aycan, sözleşmeli öğretmen sayısının 63 bine çıktığını ve bu öğretmenler için 6 yıllık çalışma süresinin öngörüldüğünü anlattı.

Aycan, sözleşmeli öğretmenlere eş durumundan tayin hakkının verilmesi ve kadroya geçmesi için bekleme süresinin 3 yıl olmasını öneren kanun tekliflerini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Aycan, öğretmenlere 3600 ek göstergenin de bir an önce verilmesini istedi.

"NİŞAST BAZLI ŞEKER"

Şeker fabrikalarının bir kısmının özelleştirildiğini anımsatan Aycan, Türkiye'de 250 bin ailenin şeker pancarı ektiğini, fabrikalarda 25 bin kişinin çalıştığını ifade etti.

Şekerin hayatın vazgeçilmezi olduğunu, daha ucuz olduğu için nişasta bazlı şekere bir eğilim oluştuğuna işaret eden Aycan, şöyle devam etti:

"Nişasta bazlı şeker, insan metabolizmasına aykırıdır. Fruktoz, karaciğerde direkt depolanıyor ve yağlanma yapıyor. Ayrıca beyin hücrelerine bağlanıyor ve bağımlılık yapıyor. Fruktoz, aynı zamanda doyma refleksini uyarmıyor ve çok yediriyor, bu da obeziteye yol açıyor.

Şeker pancarından üretilen şeker ise insan metabolizmasına uygundur. Şeker pancarından elde edilen şekeri yediğiniz zaman doyma merkezi uyarılır. Maliyetini düşünerek yaptığımız işin nelere sebep olduğunu görmek lazım.

Bu sene özelleştirilen şeker fabrikaları, şeker pancarı almadılar. Mahsuller tarlada kaldı. Bu gidişle kimse şeker pancarı ekmeyecek ve tamamen nişasta bazlı şekere mahkum olacağız. Bu durum geleceğimiz için çok tehlikeli."

Aycan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un "seçimden sonra affın gündeme gelebileceğini" söylediğinin anımsatılması üzerine, "Ne düşünüyorlar bilmiyoruz ama biz kanun teklifini verdik ve gündeme gelmesini bekliyoruz. AK Parti ayrı bir çalışma yapıyorsa ona da açığız ama bir an önce gündeme gelsin diye bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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MHP şeker pancarı sefer aycan Kahramanmaraş nişasta bazlı şeker

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
FABRİKALAR SATILIRKEN UYKUDAMIYDINIZ TAM SEÇİM AREFESİNDE BALON ŞİŞİRMEKLE MEŞGULSUNUZ
günaydın milletin değilde bahçelinin vekili
GÜNAYDIN !
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