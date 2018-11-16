MHP'li vekilden AK Parti'ye uyarı: Anketler ve sokak alarm veriyor

Ordu'nun eski günlerine dönebilmesi, İstanbul'da yaşayan 700 bin Ordulunun büyük kısmının tekrar kente dönüş yapması için gayret gösterdiklerine işaret eden Enginyurt, bu konuda özellikle AK Parti hükümetinden destek beklediklerini bildirdi.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, AK Parti için 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde durumun hiç de iyi görünmediğini gerek anketlerin gerekse sokağın alarm verdiğini iddia etti.

Bahçeli'nin, "Cumhur İttifakı'nın, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yüzde 50 oy oranının altına düşmesinin, Türkiye'de bir meşruiyet tartışması başlatabileceğini, başkanlık sisteminin tartışılır hale gelebileceğini" söylediğini aktaran Enginyurt, "Cumhur İttifakı'nı desteklemek kaydıyla yerel seçimlerde Türkiye'nin her yerinde aday çıkaracağız." diye konuştu.

YEREL SEÇİMLERDE CHP-İYİ PARTİ İTTİFAKI

"Yerel seçimlerde CHP ile İYİ Parti arasında iş birliği olması durumunda, bu konuda AK Parti ve MHP arasında yeni bir süreç başlar mı?" sorusu üzerine Enginyurt, bu iş birliğinin yalnızca CHP ile İYİ Parti arasında değil, kanaatlerine göre Türkiye'nin birçok yerinde CHP ve HDP arasında da olacağını savundu.

Uyarmak istedikleri noktanın bu olduğunun altını çizen Enginyurt, şöyle devam etti:

"Biz diyoruz ki birileri Cumhur İttifakı'nın halkın gözünde, 31 Mart'ta tartışılır konuma getirmek için her türlü ittifakı yapmaktan çekinmiyorsa öyleyse Cumhur İttifakı'nı kuranların da bu millete karşı borçları, vazifeleri vardır. Bunların en başında da Cumhur İttifakı'nı korumak, kollamak, mevcudiyetini ve hayatiyetini devam ettirmektir. Bunun için yapılması gereken şey çok zor değildir. Andımız konusunda tartışmaları büyütecek açıklamalar yapmak, bir meczuba sahip çıkmak, Türkçülük üzerinden Türk milliyetçiliğine saldırmak ve bu Cumhuriyetin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e sürekli saldırılar yapmak yerine bu ülkede birliği, beraberliği, bu milletin, bu devletin tekliği noktasında ısrarlı olanların, Türk milletinin değerlerine sahip çıktığını göstermesi, bu ittifakın devam etmesi için çok yeterli bir sebeptir."