MHP'li vekilden koronavirüs için 'güneşe çıkın' tavsiyesi

Aynı zamanda bir hekim olan Arkaz, koronavirüsle ilgili TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Her dakika koronavirüsten kaynaklı ölüm ve hasta sayısının arttığını belirten Arkaz, bu virüsün İran, Lübnan ve Irak'ta olduğunu, ancak Suriye'de de bulunduğunu tahmin ettiğini dile getirdi.

Arkaz, bugüne kadar 81 bin kişinin virüse yakalandığını, 3 bine yakın kişinin de hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, "Bir hekim olarak şunu söyleyeyim: Sağlık Bakanlığımızın 1 milyonu aşkın personeli var. Gereğinden fazla, ciddi şekilde tedbir alındı. Türkiye'yi, koronavirüse karşı kontrollü müdahale ve mücadelede çok başarılı görüyorum. Dünya Sağlık Örgütü de Türkiye'yi başarılı görüyor." diye konuştu.

Arkaz, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 7,5-8 milyar kişiden 4,5-5 milyarının normal gribe yakalandığını, 650 bin kadarının da gripten öldüğünü ifade etti.

Toplu yaşamların, büyük şehirlerin, beslenme dengesizliklerinin, az güneş ve topraktan uzaklaşmanın sıkıntıların ortaya çıkmasına neden olduğunu dile getiren Arkaz, koronavirüsün en riskli olduğu grubun başında bebeklerin geldiğini vurguladı.