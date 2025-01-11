MHP'li vekilden PKK'lı terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a 'Beyefendi' yakıştırması...

Son dönemde gündemde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrıları çerçevesinde PKK'lı terörist elebaşı Abdullah Öcalan'la gerçekleşen görüşmeler tüm Türkiye'de büyük tepki çekiyor. İmralı görüşmelerine birçok farklı kesimden tepkiler gelmeye devam ederken MHP Afyon Milletvekili Mehmet Taytak'ın katıldığı bir organizasyonda Öcalan'la ilgili olarak kullandığı ifadeler gündem oldu.

TERÖR ELEBAŞI ÖCALAN'A 'BEYEFENDİ' DEDİ

MHP'li Mehmet Taytak'ın konuşması sırasında terörist elebaşı Öcalan için kullandığı 'Beyefendi' ifadesi sosyal medyada gündem oldu.

Kısa süre içerisinde yüzlerce beğeni ve yeniden paylaşım alan gönderiye yorum yağmaya da devam ediyor.