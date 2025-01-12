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MHP'li vekilin 'Öcalan Beyefendi' ifadesi gündem olmuştu! Özel'den çarpıcı iddia: 'Çok üst düzeydeki MHP'liler tarafından...'

12.01.2025 16:34
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MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak’ın konuşması sırasında teröristbaşı Abdullah Öcalan için ‘Öcalan Beyefendi’ ifadesini kullanması gündem olmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "O ifadeler sadece MHP’deki o vekile mahsus dil sürçmesi değil. Bazı görüşmelerde çok üst düzeydeki MHP'liler tarafından kullanıldığından haberdarız ama bugün ispatlayacak bir şey yok" dedi.

MHP'li vekilin 'Öcalan Beyefendi' ifadesi gündem olmuştu! Özel'den çarpıcı iddia: 'Çok üst düzeydeki MHP'liler tarafından...'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çalıştayın ardından Çiğli Belediyesi'ni ziyaret etti. Özel, çıkışta basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"İSTERLERSE BU HAFTA SEÇİM KARARI ALABİLİRİZ"

Özgür Özel, bir soru üzerine, "Cumhurbaşkanı yeniden aday olmak istiyorsa bunun bir yolu var, Meclis'te 360 milletvekilinin seçimlerin yenilenmesi kararını alması lazım. Eğer varsa, biz varız. Hemen gelsin. İsterlerse bu hafta seçim kararını alabiliriz. Biraz zamana ihtiyacı varsa, kendisine 2025’in ekim sonu, kasım başını işaret etmiştik. Martta yapmak istiyorsa martta, ekimde yapmak istiyorsa ekimde. Biz dünden razıyız, bugünden hazırız. Devir teslim için sabırsızlanıyoruz. Gelsin, aday olsun. 'Yok aday olacağım' deyip, sanki yeniden seçilme gücü varmış gibi gösterip kaçak dövüşmesin. Hemen grubuna talimat versin, kararı bu hafta alalım" dedi.

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"2027'YE KADAR MİLLETİN DAYANACAK GÜCÜ YOK"

Özel, erken seçim için 2027 yılının 2’nci yarısı için tarih verildiğinin hatırlatılması üzerine ise "O rüyada görülecek bir darı ambarı ancak aç tavuklar görür. Öyle 2027’ye kadar milletin dayanacak gücü yok. Millet aç, millet zorda. 14 bin 500 emekli maaşı vereceksin sonra '2027 sonlarında' diyeceksin. O güne kadar orada kalmayı size kim garanti ediyor da böyle bir şeye cesaret ediyorsunuz? O darı ambarından çıksın, rüyadan uyansınlar. Kendilerine güveniyorlarsa bu hafta seçim kararı alsınlar, hodri meydan’ diye konuştu.

ÇARPICI İDDİA: "ÇOK ÜST DÜZEYDEKİ MHP'LİLER TARAFINDAN KULLANILDIĞINDAN HABERDARIZ"

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak’ın konuşması sırasında teröristbaşı Abdullah Öcalan için ‘Öcalan Beyefendi’ ifadesi kullandığının belirtilmesi üzerine Özel, “Bunu herhangi bir muhalefet vekili ya da sokakta vatandaş söyleye vekil için fezleke hazırlanır, vatandaşın kapısına da koçbaşıyla gelip, sabahın köründe girerler. Eskiden 'Sayın Öcalan' diyenlere ağza alınmayacak laflar edenler şimdi bu noktalara geldi. Hiçbir şey uzun süre gizli kalmaz. O ifadeler sadece MHP’deki o vekile mahsus dil sürçmesi değil. Bazı görüşmelerde çok üst düzeydeki MHP'liler tarafından kullanıldığından haberdarız ama bugün ispatlayacak bir şey yok. Zaman bu ifadelerin kimler tarafından nasıl kullanıldığını ortaya çıkartacak. MHP’deki bu kırılmayı hep birlikte takip etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel MHP Abdullah Öcalan
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