MHP'li Yalçın'dan Meral Akşener'e üslup tepkisi!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Akşener'in ülkenin gerçeklerinden ve siyasetin dinamiklerinden uzak bir hayal aleminde olduğunu, politika kavgasında üste çıkmak ve ön almak için bir ayrı bir dil kullandığını ifade etti.

Akşener'in siyasi liderlik lisanıyla argo sokak ağzını birbirine karıştırdığını iddia eden Yalçın, "İP müdiresinin politika serüveni boyunca özellikle MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli ve partimiz aleyhinde takındığı tutum, kibirli salyangozun hikayesine benzemektedir. Hikayeye göre; kabuğunu beğenmeyen ve uçarı bir kelebek olmaya özenen salyangoz, şiddetli bir yağmura yakalanınca kurtuluşu kabuğuna sığınmakta bulur. Anlar ki kabuğu kendi varlığı için çok değerlidir." ifadelerini kullandı.

"KABA, NOBRAN BİR ÜSLUP TAKINMAKTADIR"

Bahçeli'nin Akşener hakkındaki değerlendirmelerinin büyük bir siyasi nezaketle seçilmiş cümlelerle örülü, öğüt niteliğinde olduğunu belirten Yalçın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"İP müdiresi bundan ders çıkarıp ibret alması gerekirken, bir zamanlar arasında yer aldığı büyük, şerefli ve izzetli bir camiayı küçümsemektedir. Üstelik milliyetçi-ülkücü camiayı vukuf ve liyakatle temsil eden güçlü bir siyasi partiyi başka mahfillere şikayet etmektedir. Ayrıca Sayın Devlet Bahçeli'nin beyanlarına cevap verirken oldukça kaba, nobran, mağrur ve mütekebbir bir üslup takınmaktadır."