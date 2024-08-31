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MHP'li Yalçın'dan muhalefetin 'erken seçim' çağrılarına manidar yanıt: Rüya görüyorlar!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
31.08.2024 22:48
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP'nin yeni dönemde gerçekleştireceği siyasi faaliyetler ile ilgili bir açıklama yaptı. Yeni yasama döneminde hem iç hem de dış meselelerin önemli olacağını söyledi. Yalçın, "Muhalefet partilerinin erken seçim rüyaları görmek yerine, Türkiye'nin önündeki iç ve dış engellerin aşılmasına ne ölçekte katkı sağlayacağı önemli" ifadelerini kullandı.

MHP'li Yalçın'dan muhalefetin 'erken seçim' çağrılarına manidar yanıt: Rüya görüyorlar!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin yeni dönemde gerçekleştireceği siyasi faaliyetler ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Yalçın, yeni dönemin hem Türkiye'nin iç sorunlarının aşılmasına hem de küresel ölçekteki hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmak üzere birlik ve bütünlüğe varlığını adayan siyasi partiler için bir imtihan evresi olacağını vurguladı.

"MHP SUNİ HEYELAN TAŞLARINI TEMİZLEMEYE ÇALIŞACAK"

Yalçın, muhalefet partilerine de seslendi. "Bilhassa muhalefetteki partilerin, tribünlere oynamak ve 'erkenden erken seçim rüyaları görmek' yerine, Türkiye'nin önündeki iç ve dış engellerin aşılmasına ne mikyasta katkı sağlayacakları önem arz etmektedir. MHP; Türkiye'nin hızını kesmek için yoluna düşürülen suni heyelan taşlarını temizlemek için üzerine düşen görevi, yeni dönemde de olanca gücü ve samimiyetiyle yerine getirme gayretinde olacaktır" dedi.

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MHP 19 EYLÜL'DE MYK'YI TOPLUYOR

MHP, 19 Eylül'de Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında MYK'yı toplayacak. 21 Eylül'de ise il başkanları toplantısı yapılacak. Toplantılarda, Türkiye gündemindeki öncelikli konuların masaya yatırılması planlanıyor. Toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda ise partinin siyasi adımları belirlenecek.

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Anahtar Kelimeler:
MHP semih yalçın
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