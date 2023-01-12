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MHP'li Yalçın'dan Sinan Ateş cinayetiyle ilgili Kılıçdaroğlu'na tepki: Boğazlarına duracak

12.01.2023 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da cinayete kurban giden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş olayı siyaset gündeminde tartışılmaya devam ediyor. Son olarak MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan açıklama geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Yalçın, "Attıkları iftiralar ayaklarına dolanacak, uğradıkları hüsran ve yeis boğazlarına duracak ve mağlubiyetin acısını tadacaklardır." ifadelerini kullandı.

MHP'li Yalçın'dan Sinan Ateş cinayetiyle ilgili Kılıçdaroğlu'na tepki: Boğazlarına duracak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını eleştirerek, "Kılıçdaroğlu, asıl azmettiricileri, Pensilvanya ve FETÖ'yü perdeleyerek hedef saptırmakla amacına ulaşamaz." ifadelerini kullandı.

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MUHALEFETE SERT TEPKİ

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, seçimlere doğru yaklaşılırken, Türkiye'nin meselelerine alternatif çözümler üretemeyen, ortaya somut projeler koyamayan ve telaş içinde kalan Millet İttifakı'nın çareyi MHP'yi ve Cumhur İttifakı'nı yıpratma politikalarında aradığını belirtti.

Türkiye'nin dört bir yanının, tehditler ve tehlikelerle çevrili olduğunu anlatan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Böyle bir atmosferde 6 genel başkanın açık, HDP'li eş genel başkanların da gizli onayının gerektiği bir hükümet etme şeklinden hayır beklenir mi? Buna karşılık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'nin dinamiklerine, bölgenin ve dünyanın şartlarına adapte olmak için en uygun ve hızlı hükümet etme modelidir. Gücünü milli mutabakattan alan Cumhur İttifakı da tehditleri bertaraf etmeye, tezgahları dağıtmaya hazır, müteyakkız ve uyanık durumdadır."

PKK ve FETÖ dahil, terör örgütleri de teşvik edilerek, yerli muhalefetin arkasına internet ve sosyal medya üzerinden psikolojik yığınak yapıldığını aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Aleyhimize dönük açıklamalarda bulunmak üzere bölge ülkelerine yapılan Batılı politikacı ve yetkili ziyaretlerini, Batılı basında yer alan Türkiye aleyhtarı haber, yorum ve analitik yazılar tamamlamaktadır. Batılı başkentlerle zillet ittifakının dayanışmasıyla şekillenen koloniyal muhalefet mihveri, birincil hedefine hassaten MHP'yi almıştır. Özellikle MHP aleyhindeki algı operasyonlarındaki artış, dikkatlerden kaçmamaktadır.

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SİNAN ATEŞ CİNAYETİ AÇIKLAMASI: BOĞAZLARINA DURACAK

Kılıçdaroğlu, Sayın Genel Başkanımızın haklı ve yerinde tepkisine ve ağır eleştirilerine rağmen, Ankara'da gerçekleşen menfur suikast konusunda 'azmettiriciler' nakaratıyla MHP'ye suç isnadını sürdürmektedir. Kılıçdaroğlu, asıl azmettiricileri, Pensilvanya ve FETÖ'yü perdeleyerek hedef saptırmakla amacına ulaşamaz. Gerçeklerin er veya geç ortaya çıkmak gibi bir hususiyeti vardır. Biliyoruz gerçekler ortaya çıktığında muarızlarımız asla nedamet göstermeyecek, zerrece fütur getirmeyecek, hatta özür bile dilemeyeceklerdir. Lakin attıkları iftiralar ayaklarına dolanacak, uğradıkları hüsran ve yeis boğazlarına duracak ve mağlubiyetin acısını tadacaklardır."

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Kemal Kılıçdaroğlu MHP semih yalçın

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