MHP'li yetkilinin AK Parti sorusuna cevabı çok konuşulacak

İstanbul’un ilçeleriyle ilgili Ak Parti çevrelerinin nabzını yokladığını söyleyen Acet, "Öğrendik ki, yeni yöntemler de denenerek ciddi bir araştırma yapılmış. Birbirinden habersiz ekipler oluşturulmuş. Nereden kim aday olsa en iyi sonucu elde ederiz sorusu üzerinden dosyalar hazırlanıp Erdoğan’ın önüne konmuş." dedi.

Özellikle 3 dönemi tamamlayan çoğu isimle yolların ayrılacağını söyleyen Acet, bazı istisnaların olacağını ifade ederek, "Mesela, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın’ın Beykoz’a kaydırılma ihtimali bir hayli yüksek." dedi.

Acet şöyle devam etti:

Belediyecilik konusunda başarılı bir kariyere sahip olan, birkaç yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talebiyle İstanbul’dan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreterliği’ne atanan ama asıl belediyecilik kariyeri İstanbul’da olan Deniz Köker’in Eyüp’ten aday yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Esenler’de başarılı işler çıkartan, bunu girdiği seçimlerde aldığı oylara da yansıtan Tevfik Göksu’nun ismi İstanbul’un yine önemli ilçelerinden biri için geçiyor. Ama Ak Parti’nin oy deposu haline gelen kendi ilçesinde de tutulabilir.