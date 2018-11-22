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MHP'li yetkilinin AK Parti sorusuna cevabı çok konuşulacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.11.2018 07:22 | Son Güncelleme

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, 'Büyükşehirlerde sürpriz adaylar' başlıklı bugünkü yazısında, AK Parti'de birbirinden habersiz ekiplerin oluşturulduğunu ve bu ekiplerin hazırladıkları dosyaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduklarını yazdı. Acet, MHP'nin ittifak öncesi tavrına ilişkin de önemli satırlara yer verdi.

MHP'li yetkilinin AK Parti sorusuna cevabı çok konuşulacak

İstanbul’un ilçeleriyle ilgili Ak Parti çevrelerinin nabzını yokladığını söyleyen Acet, "Öğrendik ki, yeni yöntemler de denenerek ciddi bir araştırma yapılmış. Birbirinden habersiz ekipler oluşturulmuş. Nereden kim aday olsa en iyi sonucu elde ederiz sorusu üzerinden dosyalar hazırlanıp Erdoğan’ın önüne konmuş." dedi.

Özellikle 3 dönemi tamamlayan çoğu isimle yolların ayrılacağını söyleyen Acet, bazı istisnaların olacağını ifade ederek, "Mesela, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın’ın Beykoz’a kaydırılma ihtimali bir hayli yüksek." dedi.

Acet şöyle devam etti:

Belediyecilik konusunda başarılı bir kariyere sahip olan, birkaç yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talebiyle İstanbul’dan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreterliği’ne atanan ama asıl belediyecilik kariyeri İstanbul’da olan Deniz Köker’in Eyüp’ten aday yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Esenler’de başarılı işler çıkartan, bunu girdiği seçimlerde aldığı oylara da yansıtan Tevfik Göksu’nun ismi İstanbul’un yine önemli ilçelerinden biri için geçiyor. Ama Ak Parti’nin oy deposu haline gelen kendi ilçesinde de tutulabilir.

BÜYÜKŞEHİRLERLE İLGİLİ SON KULİSLER

Ordu Büyükşehir Belediyesi için eski Enerji Bakanı Hilmi Güler’in ismi üzerinde duruluyor.

Samsun’da da eski Bayındırlık Bakanı Mustafa Demir gündeme geldi.

Gaziantep’te Fatma Şahin, Antalya’da Menderes Türel, Konya’da mevcut başkan Uğur İbrahim Altay ile yola devam edilecek.

Tokat Belediye Başkanı Adnan Çiçek, devam kararı alınan bir başka isim.

Bursa ve Balıkesir’in çiçeği burnunda diyebileceğimiz iki belediye başkanı var.

Bursa’da Alinur Aktaş, Balıkesir’de Zekai Kafaoğlu.

MHP'NİN TAVRI

O günlerde “Niye böyle yapıyorsunuz” diye sorduğum bir MHP yetkilisi, AK Parti’yi işaret ederek “Ne yaptıklarını görsünler istiyoruz. Arka kapı diplomasisini işletsinler istiyoruz” demişti.

Dalgalar durulup sular sakinleşince o arka kapı diplomasisi işletildi ve dünkü görüşmenin zemini oluşmuş oldu.

Herkesin öncelik sıralamasında İstanbul ve Ankara var.

Gidişata bakılırsa, bu iki şehirde iki kamplı bir yarış olacak gibi görünüyor.

Muhtemel bir Ak Parti-MHP işbirliği halinde İstanbul için muhtelif görüşlerle muhatap olsak da, Ankara’da bu aşının tutacağı yaygın bir şekilde dillendiriliyor.

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MHP ak parti Mehmet Acet ittifak

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