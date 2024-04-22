MHP'li yönetim eski AK Partili yönetim için Sayıştaş talebinde bulundu! Bir il şimdi bunu konuşuyor: 'Vatandaşın paralarıyla bitcoin alındı' iddiası

Gümüşhane merkezde belediye 31 Mart yerel seçiminde AK Parti’den MHP’ye geçti ve Vedat Soner Beşer yeni belediye başkanı olarak görevine başladı. Mazbatayı alan MHP’li Başkan Başer, AK Partili geçmiş döneme ilişkin özellikle Bitcoin iddialarını ve belediyenin borcunu görünce valiliğe yazı yazıp Sayıştay denetimi istedi.



Eski başkan Ercan Çimen

'PARALAR BİTCOİN'E GİTTİ' İDDİASI

Sözcü gazetesinden Veli Toprak haberine göre, AK Partili eski başkan Ercan Çimen döneminde belediye, 729 konut ve 112 işyerinden oluşan lüks Yaşam Evleri projesini hayata geçirecekti. Birçok arsa sahibi ile anlaşma yapıldı, paralar toplandı. Ancak Gümsaş isimli belediye şirketinin yöneticisi, toplanan paralarla ‘değerlenmesi’ için kripto para Bitcoin aldı. Mağdur Platformu Başkanı Nuri Öztürk, birçok arsa sahibinin “Paralar Bitcoin’e gittiği için ortada inşaat yok” dediğini anlattı.

CAMİ PROJESİ DE HAYATA GEÇMEDİ

Mağdurlar, Gümüşhane’yi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın otobüsünün önünü de keserek bu konudaki şikayetlerini aktarmışlardı. Yaşam Evleri adı verilen lüks konut projesinin tam köşesinde yer alan tarihi Morduk (Yeni) cami de yıkıldı. Belediye, caminin yıkılmasına karşı çıkan mahalle sakinlerine “Daha büyüğünü yapacağız” vaadinde bulundu. Ancak yeni cami projesi hayata geçirilmedi.



Yeni başkan Vedat Soner Beşer

ESKİ YÖNETİM ARAŞTIRILIYOR

Ercan Çimen döneminde belediyeye ait merkezi yerdeki bir arsanın niteliği değiştirilerek akaryakıt istasyonuna çevrildi. Ancak arsanın yeni sahibinin seçimi kaybeden Ercan Çimen’e yakın kişiler olduğu iddiası yeni yönetim tarafından araştırılıyor.

MHP'Lİ YÖNETİM ESKİ AK PARTİLİ YÖNETİM İÇİN SAYIŞTAŞ TALEBİ İSTEDİ

Gümüşhane Valiliğine gönderilen ‘Sayıştay Denetçisi Talebi’ başlıklı yazıda, “31 Mart 2024 seçimlerinden sonra Gümüşhane Belediyesi olarak mali açıdan gerekli incelemelerin yapılabilmesi için Sayıştay Denetçisi tarafından hesaplarımızın incelenmesi hususunu; bilgilerinize arz ederim” denildi. Şimdi nasıl bir yol izleneceğini merak ediliyor.





