MHP Lideri Bahçeli, 40 yıl hatırlı ’Türk kahvesi’ içti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kısa süreli uğradığı Eskişehir’de 40 yıl hatırlı Türk kahvesi içti.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 31 Mart seçimlerinde kazandığı belediyelere tebrik ve teşekkür ziyaretlerine başladı. İlk durağı Bilecik’in Söğüt ilçesi olan Bahçeli, burada ilk olarak Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babası Kayı Aşireti Beyi Ertuğrul Gazi’nin türbesini ziyaret edip Kayı Alplerinin nöbet değişimini seyrederek türbede dua etti. Bahçeli, halka seslendikten sonra ikinci durağı Kütahya’ya geçti. Burada Rahvan Atlı Spor Kulübü üyelerinin atları ile karşılanan Bahçeli, Kütahya Belediye Başkanlığını kazanan Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret ettikten sonra halka hitap etti. Buradaki programlarının ardından Ankara’ya doğru karayoluyla hareket eden Devlet Bahçeli, Eskişehir’de bulunan Ayten Usta Gurme Restoran’da kısa bir mola verdi. Burada Bahçeli’yi MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir’in yanı sıra partililer karşıladı. Yemek yiyen heyet, bir süre sohbet etti. Bu esnada hatırı 40 yıl süren kahveden tadan Devlet Bahçeli, işletme sahibi Ayten Usta’dan içtiği kahvenin yapımı ve tarihi hakkında bilgi aldı. Ardından Ayten Usta tarafından Devlet Bahçeli’ye sonsuzluğu simgeleyen gök renginde bir tabak hediye edildi.

Restorandan ayrılırken vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Devlet Bahçeli, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Bahçeli ardından karayoluyla Ankara’ya doğru hareket etti.

