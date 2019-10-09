MHP Lideri Bahçeli: "ABD Başkanı’nın gelgitleri, tehdit dolu ifadeleri, aba altından sopa gösteren açıklamaları hiçbir şart altında itibar ve değeri olmayan zorba yaklaşımlar olarak anılacaktır."

MHP Lideri Bah\u00e7eli: "ABD Ba\u015fkan\u0131\u2019n\u0131n gelgitleri, tehdit dolu ifadeleri, aba alt\u0131ndan sopa g\u00f6steren a\u00e7\u0131klamalar\u0131 hi\u00e7bir \u015fart alt\u0131nda itibar ve de\u011feri olmayan zorba yakla\u015f\u0131mlar olarak an\u0131lacakt\u0131r."PARTNERKim Milyoner Olmak \u0130ster \u015fampiyonunun takip\u00e7i say\u0131s\u0131 1 g\u00fcnde...Bakan Albayrak: "Rabbim, Mehmet\u00e7i\u011fin yolunu a\u00e7\u0131k etsin"Y\u0130K \u00dcyesi \u015eahin, \u201cAmac\u0131m\u0131z bir bar\u0131\u015f koridoru olu\u015fturmakt\u0131r\u201d