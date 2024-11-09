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  4. MHP lideri Bahçeli Ankara sokaklarında böyle turladı: 'Fikrimin ince gülü...'

MHP lideri Bahçeli Ankara sokaklarında böyle turladı: 'Fikrimin ince gülü...'

09.11.2024 18:25
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Klasik otomobil sevdasıyla bilinen MHP lideri Devlet Bahçeli Ankara sokaklarında Atatürk'ün ev sevdiği şarkılardan birisi olan 'Fikrimin ince gülü' şarkısıyla tur attı.

MHP lideri Bahçeli Ankara sokaklarında böyle turladı: 'Fikrimin ince gülü...'

Klasik otomobillere tutkusu olduğu bilinen MHP lideri Bahçeli Ankara sokaklarında tur attı.

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'FİKRİMİN İNCE GÜLÜ' ŞARKISINI DİNLEDİ

Bahçeli, eski model otomobiliyle Ankara sokaklarında tur attı.

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Bahçeli, araçla gezerken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği şarkılar arasında yer alan 'Fikrimin İnce Gülü' şarkısını dinledi.

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Bahçeli'nin otomobille tur atarken çekilen görüntüler, partinin sosyal medya hesaplarından, "Sayın Genel Başkanımız, Atatürk’ün en sevdiği şarkılar arasında yer alan 'Fikrimin İnce Gülü' ile Ankara yollarında" mesajı ile paylaşıldı.

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BAHÇELİ'DEN ATATÜRK İÇİN MESAJ

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümün 86. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şu ifadeleri kullandı;

Milli Mücadele’nin Lideri, Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 86’ıncı yıl dönümünde kemali hürmet ve sonsuz rahmetle anıyorum.

Türk milleti, dün olduğu gibi bugün de, hiçbir güç karşısında eğilmeyecek, mütecaviz dayatmalara teslim olmayacak, mukadderatının onurundan ve müstakbelinin parlak ülkülerinden taviz vermeyecektir.

İnancım ve güvencem odur ki, tarih boyunca birbirine eklemlenerek devam edegelen, en zorlu dönemlerde tıpkı bir yıldırım gibi tecessüm ve tezahür eden kahramanlar kuşağının hiçbir zaman arkası kesilmeyecektir.

Aziz milletimiz sinesinden volkan ağzı gibi fışkıran kahramanlarıyla tek yürek halinde istiklalini ve milli birlik iradesini titizlikle koruyacak, işgal ve ihanet hevesinde olanları mahvı perişan edecektir.

Bu vesileyle, Kurtuluş Savaşı’nın isimli isimsiz nice kahramanına, şehitlerimize, elleri öpülesi ceddimize de Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, aziz hatıraları önünde tazimle eğiliyorum.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP atatürk
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